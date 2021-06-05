台鐵端午連假「台北-高雄」賣光　一排X讓他嚇壞：要成破口了

▲網友在臉書發文，指稱端午連假的車票已經賣光，讓他驚呼「不要移動啊」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

交通部台鐵局日前宣佈，取消端午假期120列加班車次，同時停駛平日、假日各級列車共162列次，希望減少人潮流動，不過有網友5日發現，台北或板橋11日、12日南下高雄的對號列車座位幾乎賣光，查詢餘票結果均顯示「X」，讓他直呼「真的要慘了」。對此台鐵表示，應該是鎖位降載導致，後續會檢討及研議新的措施。

有網友5日在臉書貼上台鐵官網的截圖，表示她透過台鐵官網查詢11日的對號列車座位，發現「台北到高雄」下午熱門時段的座位完售。另一名網友則是查詢11日新北板橋到高雄的車次，不論是莒光號、自強號還是普悠瑪號均全部賣光，讓他驚呼「不要移動啊」。

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▲網友表示，台鐵端午連假的車票已經賣光。（圖／翻攝自台鐵官網）

其他網友看了文章後紛紛表示，「這時候還要回家過節唉，硬要」、「萬一是隱性感染者，真的不怕傳染給家人嗎」、「我已經不敢回去了，如果村裡知道我從台北下去，不知道會不會把我從家裡抓出來打」、「感覺真的要慘了，不要跑了吧」、「因為有降載啦，現在運量只有之前的20%」、「一種要成破口得節奏」。

▲實際查詢台鐵官網，11日及12日對號列車座位確實已經買不到了。（圖／翻攝自台鐵官網）

記者實際查詢台鐵官網也發現，台北或板橋往高雄的對號列車，不論11日還是12日的座位幾乎全部都是賣光的。據悉，其實台鐵及高鐵為降低感染風險，把尖峰時段的座位鎖住停售，預計讓每個車廂承載率維持在2成，才會出現買不到票的情況。

台鐵表示，針對部分民眾抱怨，由於端午連假還有一周時間，他們會檢討及積極研議新的措施，同時也請民眾乘車時務必配合防疫。

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