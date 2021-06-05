撐不住了！雙北護理師爆離職潮　南部卻在放無薪假

▲雙北新冠疫情擴散，醫護人力吃緊。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

本土疫情延燒，雙北醫療量能吃緊，又碰上暴力、歧視事件頻傳，不少護理人員難耐壓力選擇離職。台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，今年2至5月共795名護理人員離職，其中包括台北市256人、新北市101人，北部人力陷入緊缺，但南部卻有護理人員在放無薪假。

根據《聯合報》報導，陳玉鳳指出，政府規定不同層級醫院護病比不同，醫學中心為1：9、區域醫院1：12、地區醫院1：15，但在疫情嚴峻的情況下，穿脫隔離衣和消毒程序都很繁複，應該降低照護確診者護病比，「政府有看到護理人員的心酸嗎？」

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▲不少醫護擔心讓家人感染，疫情期間都沒有回家。（圖／記者宋良義攝）



陳玉鳳提到，先前部桃醫院發生群聚感染時，有護理師一家7人全染疫，婆婆還因此身故，帶病毒回家成為許多同仁最擔心的事，時至今日，還見北部醫療院所人力不足、護理人員被暴力相向，「政府這段時間做了什麼？有真的當醫護人員的後盾嗎？」認為政府應該動用傳染病防治法、職安法相關條文，重罰使用暴力、歧視醫護的人。

陳玉鳳提到，現在北部醫院人力缺乏，但仍須不斷收治確診者，南部卻因為減少常規開刀，住院治療的病患數量大幅降低，不少護理人員被迫請假或放無薪假，她建議可比照SARS時期的作法，讓有意願的護理人員到北部支援。