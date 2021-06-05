台鐵端午連假「台北-高雄」完售！　黃捷跪求「別返鄉」：去退票

▲台鐵端午假期恐現返鄉人潮。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

本報曾報導「台鐵端午連假「台北-高雄」賣光 一排X讓他嚇壞：要成破口了」，有網友今（5日）查詢端午連假的雙鐵車票，驚現台北到高雄的車票幾乎搶購一空，查詢餘票結果均顯示「X」，讓許多人不禁擔心會成為防疫破口。對此，高雄市議員黃捷緊急在臉書發文呼籲，「拜託請去退票！別讓雙鐵成為疫情失速列車。」

黃捷在臉書發文表示，下個週末就是端午連假，雖然這次連假雙鐵降載，只留下約兩成的乘載量，全車也實施梅花座，但目前台鐵南下的票還是被訂滿，高鐵尖峰時間的票也是全數售出的狀態，「這代表仍有相當程度的遊子會在端午節返鄉！」

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▲端午返鄉恐成破口 承載率不得超過2成！雙鐵鎖住尖峰座位停售。（圖／翻攝自台鐵官網）

「還是再次懇請大家，不要返鄉成為破口！」黃捷指出，目前高雄幾大群聚案件，感染源都來自雙北活動史，或是和雙北的親友接觸後確診，今天台南的確診案例，也是因為新北姪女將孩子帶回台南託長輩照顧，北孫南送結果60多歲的台南長輩確診。

黃捷呼籲，忍耐三週了，我知道真的很悶很辛苦，但比起第一線奮戰辛苦的醫護，不用動就能防疫，已經是最簡單又有效的方式了。

黃捷最後強調，想念親人，就不要讓最愛的親人置身於染疫風險之中。如果可以，請去退票，乖乖在家，「用最安全的方式表達你的思念！」