2兒子台北返鄉！硬朗爸「重症病危」　醫師崩潰求：端午連假別回家

▲2名兒子從台北南下返鄉，過幾天身體硬朗的爸爸突然病危。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

端午連假將近，許多人打算返鄉團聚，不過正值疫情期間，貿然移動可能會造成更多風險。嘉義長庚醫院胸腔內科醫師方昱宏分享，有名60多歲的廟公，平時身體硬朗，沒想到2名兒子南下返鄉，過沒多久廟公竟生了重病，讓他忍不住呼籲，「拜託大家，端午節不要帶病回家！！」

方昱宏在臉書上分享，他5日聽到一則消息，有名60多歲的男子在當廟公，平時身體硬朗，但2名兒子2周前從台北返家，過沒幾天以後，男子突然出現發燒、拉肚子等症狀，送醫後插管治療，演變成呼吸衰竭、急性衰竭的症狀。

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▼醫師用血淋淋的案例呼籲，端午連假不要移動、返家。（示意圖／記者林敬旻攝）



方昱宏聽完相當感慨，「因為不是本院的患者，我們聽完都想救，可是看來已經來不及了。」這也讓他呼籲，「拜託大家，端午節不要帶病回家！！」

▼施景中也分享這則故事，呼籲別返鄉。（圖／翻攝臉書／施景中）



台大婦產科醫師施景中看完貼文，也分享了該則故事，並發文呼籲，「再一次分享醫療同仁的血淚談，現在全國三級警戒，可是有像嗎？」

施景中直言，5日新聞報導的故事更加慘烈，希望民眾端午連假不要移動、返鄉，也拜託南部的親友一同勸阻，避免疫情擴散。

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