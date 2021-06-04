港媒爆「瘦肉精超標」部分非屬實　黑橋牌澄清：將提出法律行動

▲國內知名食品業者黑橋牌4日晚上指出，文匯報報導內容並非屬實，將依法提出法律行動。（圖／黑橋牌提供）

記者林悅／台南報導

國內知名食品業者黑橋牌4日晚上指出，文匯報於6月3日報導，其自行於市面抽查8款台灣及美國生產的豬肉製品，化驗產品瘦肉精含量，質疑台商使用美國含瘦肉精的豬肉加工後，出口香港牟利，黑橋牌發表聲明，黑橋牌嚴正駁斥部分報導內容並非屬實，不僅涉及損害商譽，更影射台灣豬肉摻雜美國豬肉，令港台民眾人心惶惶，對此將提出法律行動。

黑橋牌董事長表示，黑橋牌一向致力提供健康安心的豬肉製品，使用的豬肉原物料皆為通過台灣政府嚴格把關與獸醫師合格檢驗的台灣豬肉，保證絕對不含瘦肉精。對於此文部分內容提到的檢驗結果，並非由香港官方的食物安全中心公告的資料、也未指明委請哪個單位調查、抽查方式，故對於此報導是否經過嚴謹之查核程序，令人質疑。

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此外，該文末也指出「香港食環署重申，過去3年（2018年至2020年）共抽取約600個豬肉、牛肉及相關製品樣本作乙類促效劑檢測，全部通過檢測。今年1月至5月，食安中心亦共檢測了71個來自不同國家和地區的豬肉、牛肉及相關製品（包括來自台灣的豬肉製品）樣本的乙類促效劑含量，當中包括萊克多巴胺和克崙特羅，全部樣本通過檢測。明顯與香港食環署調查有所差異。

對於此報導內容，黑橋牌嚴正聲明：「本公司全部採用CAS及合格屠宰廠的台灣豬肉原料，絕不含瘦肉精。定期自主檢驗豬肉原料，均檢驗合格，敬請消費者安心食用。」。黑橋牌更嚴肅表示，針對《香港文匯報》報導不實的部份內容，已損害黑橋牌優良商譽，故對於任何不實報導或轉載涉及損害本公司商譽者，將委託律師依法訴諸法律行動。

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