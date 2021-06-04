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港媒指台灣肉乾、肉鬆含瘦肉精　陸委會：中共喉舌惡意放假消息！

▲▼港媒文匯報指台灣肉鬆肉乾含瘦肉精。（圖／翻攝文匯報）

▲《文匯報》指台灣豬肉疑似走私入港。（圖／翻攝文匯報）

記者蔡紹堅／台北報導

香港《文匯報》4日點名新東陽、黑橋牌等台灣品牌的豬肉產品含有瘦肉精，引起各家廠商不滿及駁斥。對此，陸委會4日晚間指出，文匯報慣以中共喉舌自居，惡意釋放不實訊息，詆毀我方之紀錄罄竹難書，本次更無視港府食環署已回應，「其做為媒體之公信力已蕩然無存，呼籲各界認清其險惡居心，共同給予嚴正譴責。」

陸委會表示，台灣肉製品輸出前均經嚴格檢驗，港府亦有抽驗，且已表示抽測之豬肉製品樣本全數通過檢測，「針對文匯報不實報導，企圖重創我優質產品形象，陸委會予以嚴正駁斥，對於受影響廠商欲採取法律行動以捍衛商譽，亦表支持。」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會提到，農委會第一時間已採檢相同批號之產品送驗，包括貢丸、豬肉酥、豬肉乾、滷肉燥、德國香腸等製品，結果均是未檢出，完全符合標準，「對於文匯報以欠缺公信力的檢驗結果抹黑臺灣豬肉產品，農委會已代表台灣養豬及食品產業表達最深沉的抗議，嚴正要求文匯報公開向臺灣豬農及商譽受損的業者道歉，並將協助商譽受損、有意求償的業者採取法律行動。」

陸委會強調，文匯報慣以中共喉舌自居，惡意釋放不實訊息，詆毀我方之紀錄罄竹難書，本次更無視港府食環署已回應，我方產品經抽取食物樣本化驗已全數通過之不爭事實，仍意圖要混淆視聽，企圖重創我優質產品形象，破壞台港貿易往來，其做為媒體之公信力已蕩然無存，「呼籲各界認清其險惡居心，共同給予嚴正譴責。」

▼《文匯報》指台灣多家品牌的豬肉產品含有瘦肉精。（圖／翻攝文匯報）

▲▼港媒文匯報指台灣肉鬆肉乾含瘦肉精。（圖／翻攝文匯報）

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