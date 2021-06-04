黑橋牌炭烤豬肉乾輸港傳動物用藥超標　台南衛生局：若違法重罰

▲台南市衛生局派員前往工廠生產現場稽查，並針對該產品之半成品抽驗，若檢驗結果不符合我國「動物用藥殘留標準」規定，將依食安法重罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關黑橋牌炭烤豬肉乾在香港遭驗出動物用藥超標，台南市衛生局指出，港方尚未提供媒體報導之產品資訊，且輸港與國內販售之規格不同，消息正確性尚待釐清，衛生局已派員調查釐清，若有違法將重罰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市衛生局人員6月4日至黑橋牌工廠生產現場進行稽查，釐清原料之來源，經查炭烤豬肉乾產品今年生產之4批產品均使用國產豬肉，業者提供相關來源證明及原料自主檢驗報告均未檢出，另針對該產品之半成品抽驗，若檢驗結果不符合我國「動物用藥殘留標準」規定，則依食品安全衛生管理法第44條第1項第2款，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

台南市農業局表示，我國禁止萊克多巴胺等受體素藥劑使用於經濟動物，台南市農業局2020年1月迄今，針對台南市轄內動物用藥品廠與飼料廠查核197場次，養豬場豬血清監測670場次，肉品市場檢驗豬毛髮監測219場次，都未檢出包含萊克多巴胺在內的受體素，後續仍會持續加強稽核，加強查核養豬源頭的品質，以維護國人消費安全。

負離子吹髮同時護髮

