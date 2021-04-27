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又檢出酪梨重金屬鎘超標！好市多「整批銷毀」：全照台灣法規走

好市多酪梨抽驗不合格。（圖／食藥署提供）

▲好市多酪梨抽驗不合格。（圖／食藥署提供）

記者蕭筠／台北報導

繼3月連2周被查出進口蘋果農藥超標後，美式賣場好市多（COSTCO）今（27）日又被檢出酪梨重金屬「鎘」超標，總共180箱、1980公斤全數退運或銷毀。對此，業者也作出最新回應表示，這批酪梨已全數銷毀，並強調會再提醒廠商須依循台灣法規標準進口。

食藥署今日公布邊境查驗不合格產品，有多項進口蔬果不符規定，其中，好市多酪梨檢出重金屬「鎘」0.36mg/kg，總共180箱、1,980公斤全數退運或銷毀，根據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘限量為0.05 mg/kg，因此不符合食品安全衛生管理法第17條規定。

對此，好市多出面回應表示，檢驗方面全是照著台灣法規走，若是不符合規定就是一律銷毀，故此批酪梨也以銷毀處理；至於為何農產品屢出現農藥超標問題，業者指出，美國與台灣法規有出入，雖有提醒廠商須照台灣規定走，但因農作物耕種期間也可能會有其他因素介入，而這狀況於進口至台灣時就會由食藥署做把關，「不合格就銷毀，不會讓它進來。」

而未來好市多有否會有相關把關動作，業者說因蔬果農產品進口路程遙遠，「基本上有點困難度，但會依循台灣規範採購。」

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