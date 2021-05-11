　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

校園「假水」玩具別給孩子玩　含有毒硼砂送檢超標6倍！

記者任以芳／綜合報導

近兩年，大陸市場上出現了一種叫「假水」的玩具，成為國中、小學生的「解壓神器」。 官媒《央視》公布調查追蹤，這些外觀像是飲料瓶子，液體顏色五彩繽紛的「假水」，檢後報告讓人堪慮，竟然全部含有超過歐盟玩具安全限值的硼元素。

《央視》報導稱，這種產品外形像縮小版的飲料瓶、飲料罐，外觀和色彩和市場上知名的飲品包裝高度相似。瓶體印果汁或草莓汁等字樣，有些名稱叫開口可樂、來口可樂，有的類似純淨水，或半透明狀，還帶有淡淡香味。

▲▼大陸「假水」玩具含硼砂，最高超標六倍 。（圖／翻攝 央視）

▲近兩年，大陸國中、小學生流行買「假水」玩具 。（圖／翻攝 央視）

這些「假水」玩具售價十分低廉，貴一點的也就是5塊到10塊錢，甚至只要1塊人民幣左右，換算大約50塊台幣有找，外觀標籤也沒有廠家資訊，成分讓人質疑。

對此，商品銷售人員稱，「這種玩具像水又不是水，做成各種飲料瓶的形狀讓人覺得好玩，消費者都知道是玩具，不會真的飲用，產品本身都是安全環保的。」

▲▼大陸「假水」玩具含硼砂，最高超標六倍 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸「假水」玩具含有毒硼砂，最高超標六倍 。（圖／翻攝 央視）

據了解，近幾年與「假水」類似的水晶泥、起泡膠等軟泥玩具，都被檢出有毒有害的化學元素硼超標。根據央視記者採購9款14批次「假水」樣品，送到檢測機構進行化學測試，取樣檢測後竟然全部含有超過歐盟玩具安全限值的硼元素，最多大約超標6倍多。

其中，有一款產品標明只有純凈水、發泡粉、澱粉、黏合劑等6種成分，商家宣稱為大廠家生產，不含硼砂。結果是超標最多的產品。

測試工程師發出警告，「中小學生或兒童在玩假水的過程中，破損的皮膚或口部假設直接或間接接觸，當過量硼砂進入人體後，毒素不斷累積，埋下健康隱患。」

ET快訊
「五股獅子會前會長」驚傳確診！　LINE群呼籲會員：不要外出
快訊／宜蘭驚傳確診　某商務飯店、遊藝場突大消毒
快訊／蘇貞昌：大家該收心！　宣布有「新疫情變化」
快訊／五股獅子會前會長傳確診！　指揮中心回應了
LIVE／染疫擴大？　蘇貞昌突緊急前往指揮中心
快訊／恐進入二級社區感染　侯友宜將宣布新北防疫升級
成功國宅又傳確診！　里長急問CDC遭踢皮球

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國人平均年齡38.8歲　統計局長寧吉喆：和美國差不多

挪威籍船隻遭指為美軍間諜船　陸軍事專家：或為軍事人員秘密基地

校園「假水」玩具別給孩子玩　含有毒硼砂送檢超標6倍！

家長遲繳餐費　幼稚園老師竟拍「小孩要飯影片」羞辱

15萬台灣人接受大陸「人口普查」　男比女多一倍

密封電梯突爆炸！4大人1嬰兒「慘遭烈火吞噬」　30秒實況畫面曝

武漢狂風大怒神！吊籃失控撞高樓　2工人死前畫面曝光

渣男推女友去撞公車！自己轉身就跑還辯：我跟她一起死

快訊／大陸人口突破14億！男較女多逾3千萬　關鍵數據揭曉藏玄機

嬌羞刺青男組「伴娘天團」！影片瘋傳　網問：新郎怎麼忍住

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

頭汴坑溪2死！第一時間畫面曝光 溺斃男妻喊：沒看到丈夫抓7歲童

采子神隱24天首發聲！告別《全明星》　洗菜深夜喊話「i hate you. 」

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

婦人停紅燈遭後方車緩慢擦撞！　阿伯頻道歉...網歪：愛情來得太快

超療癒！近距離拍攝「蝸牛吃播」　紅蘿蔔經腦入肚啃到變橘色XD

中國人平均年齡38.8歲　統計局長寧吉喆：和美國差不多

挪威籍船隻遭指為美軍間諜船　陸軍事專家：或為軍事人員秘密基地

校園「假水」玩具別給孩子玩　含有毒硼砂送檢超標6倍！

家長遲繳餐費　幼稚園老師竟拍「小孩要飯影片」羞辱

15萬台灣人接受大陸「人口普查」　男比女多一倍

密封電梯突爆炸！4大人1嬰兒「慘遭烈火吞噬」　30秒實況畫面曝

武漢狂風大怒神！吊籃失控撞高樓　2工人死前畫面曝光

渣男推女友去撞公車！自己轉身就跑還辯：我跟她一起死

快訊／大陸人口突破14億！男較女多逾3千萬　關鍵數據揭曉藏玄機

嬌羞刺青男組「伴娘天團」！影片瘋傳　網問：新郎怎麼忍住

新娘穿「透視婚紗」出嫁！下面只剩丁字褲　她爽對賓客大尺度露出

高雄男送暖海外　慈善妹死前心願「攏係假」

徐乃麟再提「飆罵唐從聖」　15年《衝衝衝》最深刻：影響我工作態度

陽明海運強化歐洲佈局　董座鄭貞茂：上下游整合多角化佈局

「五股獅子會前會長」驚傳確診！LINE群組呼籲會員：不要外出

【廣編】電通延攬楊少夫Ethan Yang擔任集團智能中心智庫負責人

婆婆幫付頭期款「房子登記媳婦名下」　她曝20年暗黑心機：超火大

刪Q總部遞交二階罷免連署書　台灣基進：台灣應先關注自身安全

影／世勳直播遭私生飯騷擾：每天100通電話　不換號碼原因令人心疼

快訊／反擊費鴻泰！　蘇貞昌為陳時中抱屈：比講風涼話的人好的很

大陸熱門新聞

短裙妹酒醉腿抬高！遭運將打2巴掌摔飛

她爽吃生魚片後爆腹痛　醫驚：滿滿寄生蟲

嬌羞刺青男組「伴娘天團」！影片瘋傳

馬雲本尊現身了！陸網全看傻

23歲女翻譯官下班失蹤！3天後陳屍河邊

快訊／雲南直升機墜洱海　機組員4人全亡

不顧霍金生前警告！大陸宣布「天眼」有新發現

重機騎士雷殘摔斷腳　左掌剩皮相連懸空晃

大陸人口突破14億！男較女多逾3千萬

毒蛇泡酒一年「復活咬人」　專家解答真相

武漢狂風大怒神！　吊籃失控撞樓2工人死

密封電梯突爆炸！4大人1嬰兒慘遭烈火吞噬

26樓掉電鑽　1歲嬰被砸頭身亡

麻醉劑量不足！她手術時清醒感受「皮肉被劃開」

更多熱門

相關新聞

酪梨檢出重金屬鎘超標！好市多回應　

酪梨檢出重金屬鎘超標！好市多回應　

繼3月連2周被查出進口蘋果農藥超標後，美式賣場好市多（COSTCO）今（27）日又被檢出酪梨重金屬「鎘」超標，總共180箱、1980公斤全數退運或銷毀。對此，業者也作出最新回應表示，這批酪梨已全數銷毀，並強調會再提醒廠商須依循台灣法規標準進口。

男子體重超標「2年內被扣薪4.3萬」 網笑：體重正常加薪？

男子體重超標「2年內被扣薪4.3萬」 網笑：體重正常加薪？

好市多進口蘋果農藥再超標！業者回應

好市多進口蘋果農藥再超標！業者回應

騎共享機車蛇行　騎士認了：吃燒酒雞配啤酒

騎共享機車蛇行　騎士認了：吃燒酒雞配啤酒

硼砂毒害國二女「未符合殺人未遂」！律師曝2關鍵

硼砂毒害國二女「未符合殺人未遂」！律師曝2關鍵

關鍵字：

假水硼砂超標

讀者迴響

熱門新聞

陳零九被揪5罪狀！ 粉絲爆：最會擺態

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

溪水乾枯見底「水鬼」是否蒸發？民俗專家解惑

快訊／恐進入第二階段社區感染　侯友宜將宣布新北防疫升級

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

陳零九「邊玩遊戲邊對流程」被揪掉粉行徑！

小弟犯大忌　黑幫大哥考慮解散：敗在一線三小警員手上

台中男童被入水溺斃？母嘆：既然過世就不告了

短裙妹酒醉腿抬高！遭運將打2巴掌摔飛

即／罔腰曬「超音波照」！裁罰結果出爐

柔道童腦壓檢測器移除！昏迷第21天　媽：心好痛

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

她爽吃生魚片後爆腹痛　醫驚：滿滿寄生蟲

直播4金句！雞排妹親揭黑菊真相

即／頭汴坑溪2死！　溺斃男妻公開「第一時間畫面」

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔
鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面