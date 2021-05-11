校園「假水」玩具別給孩子玩　含有毒硼砂送檢超標6倍！

記者任以芳／綜合報導

近兩年，大陸市場上出現了一種叫「假水」的玩具，成為國中、小學生的「解壓神器」。 官媒《央視》公布調查追蹤，這些外觀像是飲料瓶子，液體顏色五彩繽紛的「假水」，檢後報告讓人堪慮，竟然全部含有超過歐盟玩具安全限值的硼元素。

《央視》報導稱，這種產品外形像縮小版的飲料瓶、飲料罐，外觀和色彩和市場上知名的飲品包裝高度相似。瓶體印果汁或草莓汁等字樣，有些名稱叫開口可樂、來口可樂，有的類似純淨水，或半透明狀，還帶有淡淡香味。

▲近兩年，大陸國中、小學生流行買「假水」玩具 。（圖／翻攝 央視）

這些「假水」玩具售價十分低廉，貴一點的也就是5塊到10塊錢，甚至只要1塊人民幣左右，換算大約50塊台幣有找，外觀標籤也沒有廠家資訊，成分讓人質疑。

對此，商品銷售人員稱，「這種玩具像水又不是水，做成各種飲料瓶的形狀讓人覺得好玩，消費者都知道是玩具，不會真的飲用，產品本身都是安全環保的。」

▲大陸「假水」玩具含有毒硼砂，最高超標六倍 。（圖／翻攝 央視）

據了解，近幾年與「假水」類似的水晶泥、起泡膠等軟泥玩具，都被檢出有毒有害的化學元素硼超標。根據央視記者採購9款14批次「假水」樣品，送到檢測機構進行化學測試，取樣檢測後竟然全部含有超過歐盟玩具安全限值的硼元素，最多大約超標6倍多。

其中，有一款產品標明只有純凈水、發泡粉、澱粉、黏合劑等6種成分，商家宣稱為大廠家生產，不含硼砂。結果是超標最多的產品。

測試工程師發出警告，「中小學生或兒童在玩假水的過程中，破損的皮膚或口部假設直接或間接接觸，當過量硼砂進入人體後，毒素不斷累積，埋下健康隱患。」