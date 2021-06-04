「10年前收到疫苗費用了！」送124萬劑AZ嫌太少　日網回應逼哭台人

▲日本124萬劑AZ疫苗運出機艙畫面。（圖／讀者提供）

記者曾筠淇／綜合報導

日本捐贈台灣的「124萬劑AZ疫苗」由日本航空JL809航班負責運送，已於今（4）日下午1點58分順利降落於桃園機場。針對疫苗送台一事，其實有不少日本人都相當支持，甚至還嫌124萬劑太少，其中，更是有人直接留言「疫苗價格？我們10年前就收到了」，讓台灣網友超感動，忍不住直呼「嗚嗚嗚感動，謝謝日本」、「這句真的讓人催淚」。

日本政府討論捐贈台灣疫苗已久，經過多日討論於3日晚間敲板定案，今天就將124萬劑AZ疫苗送到台灣。駐日代表謝長廷今天中午親自到機場，90度鞠躬送航班離開，許多網友也死守航班雷達，隨時關注航班飛行狀況。

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▲日本網友暖回，「疫苗價格？我們10年前就收到了。」。（圖／翻攝自日本雅虎新聞）

送疫苗一事不只台灣人關注，日本網友也相當關心，昨（3）日日本雅虎新聞網張貼了《產經新聞》的報導，底下就有不少人留言回應，「我希望這是第一波，太少了，如果對方（台灣）要2000萬劑，我想沒有哪個日本人會抱怨」、「我覺得很棒，多發也無妨」、「我認為我們可以提供更多，台灣在日本大地震中的支援不只這樣，我希望回饋雙倍」、「考慮到台灣有2300萬人口，我認為我們至少應該發送500萬劑」、「日本永遠不會放棄台灣」、「我認為提供的數量太少了」、「台灣是一個很好的鄰居，我希望疫苗將繼續提供，而不是最後一次」。

值得注意的是，其中有一名日本網友劈頭就問「疫苗費用？」想不到下一句就自己回答「我們10年前就收到了！」而這席話也在PTT上掀起熱議，不少台灣網友紛紛淚讚，「這句話感人，台日友好，謝謝日本爸爸」、「這句話讓人想哭欸，被他們謝太久了啦」、「日本人也謝太久」、「太感謝日本的幫助了」、「日本網友霸氣回應啊」、「天啊！這句有暖到」。

▼日本網友的留言讓不少台灣人被暖哭。（圖／翻攝自日本雅虎新聞）

