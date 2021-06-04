「疫情紓困」開放查詢　竹縣府公布13專線：不要跑來避免群聚



▲疫情急難紓困6月7日開放申請，新竹縣府公布13鄉鎮市公所諮詢電話，請民眾避免親洽造成群聚。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

疫情嚴峻對於縣內各行業、勞工、家庭都造成嚴重衝擊，中央衛生福利部6月3日公布「因應疫情擴大急難紓困實施計畫」，今(4日)開放線上查詢系統，6月7日開放線上申請，除衛福部福利諮詢專線1957，新竹縣府也提供13鄉鎮市公所聯絡窗口電話，期盼盡速協助民眾解決相關紓困申請問題，請民眾可電洽詢問，避免親自前往造成防疫破口。

社會處說明，領取資格為以下五要件均須符合1.原有工作，因疫情請假或無法從事工作者(含有工作但每月工作收入減少)，致家庭生計受困。2.未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險(110/4/30之投保情況為依據) 3.未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。4.依戶籍內全部人口存款(戶內每人存款15萬元免納入計算)及收入總額，計算平均每人每月生活費未逾110年當地每人每月生活費2倍者。5.以家戶(戶籍地)為單位，同一戶籍地限一人申請。

曾於109年申請「因應疫情擴大急難紓困實施計畫」者，免提出申請，衛生福利部會主動審查，地方由鄉鎮公所審核，另110年新申請者，申請受理時間為6月7日至6月30日，衛生福利部將協助查調相關資料，以利資格審查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民眾可以利用以下兩種方式提出申請：1.民眾可線上申辦填列基本資料並上傳身分證及帳戶影本後即完成申請，申請網址為https://swis.mohw.gov.tw/eip/，2.使用郵寄方式，民眾可至網站下載表格列印或至各鄉鎮公所索取表格，備妥相關資料後，於6月30日前(以郵戳為憑)，郵寄至南港昆陽郵局第520號信箱(免付郵資)申請。

鄉親若有相關問題歡迎洽詢新竹縣政府1999、社會處曾小姐5518101*3239，以及各鄉鎮市公所聯絡窗口為

1.竹北市公所 社會課5515919*159 游先生

2.竹東鎮公所 社會文化課5966177 #216 魏小姐

3.新埔鎮公所 社會課5881311 #152、153、155、156

4.關西鎮公所 社會課5873180 #138 范小姐

5.湖口鄉公所 社會課5993911 #155游先生

6.新豐鄉公所 社會課5572920 #112、5591116#192、193、196、199

7.芎林鄉公所 社會課5921135#80、81

8.橫山鄉公所 社會文化課5932001#651、653

9.北埔鄉公所 社會課5802204 #613黃小姐、220、225

10.寶山鄉公所 社會課5200090 #202、500、501、504、507

11.峨眉鄉公所 社會課5800116 #118 李小姐

12.尖石鄉公所 社會課5841001 #123 田小姐、187江小姐

13.五峰鄉公所 民政課5851001#302 江小姐。

►獲韓國設計獎、大範圍捕蚊 「聲寶捕蚊燈」

►曾玟學爆京元電逼上班 長官Line：無法配合不要勉強，但我會記住



►京元電風暴讓竹科動起來！各廠急喊：請支援篩檢 宣明智說話了



►中央指揮中心進駐京元電！防侵入社區 曾玟學：苗栗無集中檢役所

►新竹PUB超誇張！5小時內進出54人次 無視防疫禁業令偷營業