▲▼防堵京元電群聚疫情擴散苗栗，徐志榮協調中央進駐處置。（圖／徐志榮辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

京元電子竹南廠爆發群聚感染事件，國民黨立委徐志榮4日表示，他已協調衛福部設立快篩站，並要求中央流行疫情指揮中心今指定醫療應變組副組長王必勝支援苗栗縣政府，並且請求國軍進場清消、加強移工管理、增加外事翻譯、加速疫調進行，以及實施分流快篩、確診者防疫安置。

京元電子爆發外籍移工新冠肺炎群聚傳染，截至3日已累計確診45人，經漏夜快篩又有51人陽性，徐志榮緊急與衛福部聯繫，請求啟動協助苗栗專案，落實各項管控措施，以最快速度控制住疫情。

徐志榮表示，京元電爆發移工感染事件，為避免苗栗縣成為感染熱區，這兩天他緊急與疫情指揮中心、苗栗縣政府、國防部、勞動部、經濟部等單位聯繫，希望在中央政府的協助下，落實各項管控措施，讓京元電的疫情可以用最快的速度控制住。

徐志榮指出，他要求王必勝親自至苗栗，支援縣政府，並且請求國防部後備司令部協助針對竹南、頭份進行大規模清消。

此外，徐志榮也請勞動部加強移工管理，並協調增加外事翻譯，加速疫調進行；以及衛福部協助企業分流快篩、安排確診者防疫旅館居住，避免群聚以及管控疫情。

徐志榮也說，他已經請苗栗縣政府加強落實各項管控措施，避免疫情外溢，提醒為了保護自己也保護家人，疫情期間請縣民務必配合各項管控措施。

其他人也看了這些新聞...

►日本124萬劑疫苗登機畫面曝光 謝長廷機場90度鞠躬致謝

►幕後／蔡英文與日本高層熱線 日方對目前只能給124萬劑感到抱歉

►美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」 台灣分配方式曝光



► 更多關於新冠疫情