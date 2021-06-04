PK投票／你覺得雙北首長在這次防疫做得好不好？ 你覺得雙北首長在這次防疫做得好不好？ 雙北強過中央，快篩阻擴散！ 雙北口水防疫，才成重災區！ 投票結果 454票 77.87% 129票 22.13% 總計 583 票。 ※溫馨提醒： 1、本次投票一人限投一次。 2、即時顯示票數與百分比。 [廣告]請繼續往下閱讀... ET快訊 快訊／苗栗暴增51確診！足跡曝光 麥當勞、肯德基都入列 LIVE／雙北多區淹水！ 氣象局最新說明 快訊／三級倒數10天「是否再延長？」 陳時中回應了 快訊／萬華、中正「淹水一級警戒」 北市災變中心一級開設 快訊／苗栗確診+51！「京元電+32」擴大 累計54人染疫 124萬「救命疫苗」來了！ 運出機艙畫面曝光 快訊／忠孝東路「變水道」！ 百貨公司前汪洋一片 今增472例確診 陳時中：確實有一個高點 快訊／汐止地下道水淹及腰！ 愛車泡水拋錨 快訊／暴雨直下達警戒水位 北市關閉南港區南深陸閘門 快訊／今日增21死！「本土+校正回歸」472例確診 快訊／確診破萬！今增472例「各縣市分布曝光」 苗栗爆51例 快訊／今增確診472例「339本土、133校正回歸」 總確診 快訊／信義區淹水！ 松仁路泥水淹滿 快訊／124萬劑AZ疫苗13:58抵台了！日航降落桃園機場 LIVE／日AZ抵台、京元電群聚擴大！陳時中最新說明 京元電狂飆45確診+51陽性 陳時中：指揮中心將進駐 LIVE／提前抵達！日本124萬劑疫苗來了 直擊桃機最新畫面 分享給朋友： 追蹤我們： 新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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