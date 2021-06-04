機械手臂神助PCR開外掛　全自動0污染！新竹台大分院篩檢量能增5倍

▲「高通量全自動新型冠狀病毒核酸檢測系統」可大幅提升PCR檢驗能量。（圖／新竹臺大醫院提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

隨著全台Covid-19疫情延燒，各醫院及各地篩檢站之採檢量暴增。為因應龐大的採檢需求，新竹臺大分院於今(7)日引進目前國內最新、最快速的「高通量全自動新型冠狀病毒核酸檢測系統」，此系統之檢驗流程全程自動化，採用機械手臂進行操作，載入專屬檢體編號，可避免因人為誤差造成的檢驗結果誤植，有效節省人力。這套檢驗利器每日最大檢驗量可達1,440個檢體，加入防疫工作行列後，連同之前三院區的檢驗總量每日最大量能300件，每日最大量能將可提升至1740件，大幅提升檢驗量能至5.8倍。

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▲「高通量全自動新型冠狀病毒核酸檢測系統」採用準確率99.99%的qPCR檢測技術，全程全自動、零汙染， 90分鐘可連續上機，每150分鐘滾動完成96個檢體的檢測。

余忠仁院長表示：「在目前疫苗施打率不高且疫情仍無法鬆懈的情況下，篩檢的需求不減反增。如何縮短檢驗時間、提高檢驗量能，且獲得準確的檢驗結果，已成為防止疫情擴大的關鍵之一。目前各醫院多數使用半自動PCR核酸檢測篩檢儀，一部分的步驟需要人工操作，因此醫檢人員工作量大、心理壓力大，感染的風險和出錯率相對容易增加。『工欲善其事，必先利其器』，為提升效能，當務之急便是引進大流量、快速、準確、安全的PCR檢驗儀器，才能真正有效地解決檢體塞車的問題。」

檢驗醫學部邵蓓嵐主任表示：「目前的半自動PCR檢測的操作流程複雜繁瑣，而這套高通量全自動新型冠狀病毒核酸檢測系統，檢體檢驗需經過第一站『核酸萃取』、第二站『試劑自動分注』、第三站『核酸放大即時螢光偵測』等流程，採用準確率99.99%的qPCR檢測技術，全程在全自動、零汙染的情況下進行， 90分鐘可連續上機，每150分鐘滾動完成96個檢體的檢測，大大降低醫檢人員的工作負擔及壓力，在人力調度上也可以更加順暢，讓醫檢人力運用達最佳化。」

余忠仁院長指出，此次引進大江基因所研發的高通量全自動新型冠狀病毒核酸檢測系統，係通過美國FDA、歐盟CE及台灣TFDA認證的檢疫設備，設備體積龐大(長4.2M*寬1.4M*高2.2M)，裝設於生醫醫院竹北院區，佔地共計20.6坪。新竹臺大分院將全力啟動檢驗能量，目前除了三院區的檢體外，將擴大服務，受理竹竹苗地區篩檢站及醫院的檢體，以快速準確地篩出社區中的確診者並隔離治療，防止疫情繼續蔓延。

此外，新竹臺大分院三院區緊鄰著新竹科學園區、台元科技園區及工研院等科技發展的重鎮，且生醫醫院竹北院區正位處於新竹生物醫學園區內，這些園(院)區掌握著台灣重要的經濟命脈，故日後待相關流程規劃完成後，也將協助新竹在地的企業進行員工普篩，協助台灣經濟快速重返正軌。

據了解，此台篩檢PCR的快掛利器每台造價約2000多萬，目前全台僅極少數醫院採用，臺大醫院直到今日中央疾管屬的正式核可公文批准後，已於今日中午上線工作，預計可為新竹地區的篩檢能量帶來極大幫助。

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