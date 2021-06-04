確診+校正回歸連2天破500例　黃越綏憂雙北醫療資源大崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎本土疫情尚未趨緩，2、3日確診病例數回升，仍以雙北地區占最多。作家黃越綏3日在臉書PO文表示，這2天確診者暴增，雙北最為嚴重，數字也一直在攀升，可見目前疫情控制情況仍不樂觀，「若繼續下去恐怕醫療資源將會大崩潰。」

▲黃越綏擔心疫情如果遲遲無法趨緩，醫療資源恐怕會大崩潰。圖為台北聯合醫院仁愛院區。（圖／記者宋良義攝）

根據中央流行疫情指揮中心公布的資料顯示，國內2日增加372例本土病例，177例校正回歸個案，總計549例，另外增加12例死亡；3日則新增364例本土個案，219例校正回歸，總計583例，確診個案中新增17例死亡，其中，分布地區以新北市265例最多，其次為台北市224例。

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作家黃越綏在臉書PO文中提到，台灣連續2天確診者暴增，其中以雙北地區最為嚴重，數字還一直在攀升，可見目前疫情控制情況仍不樂觀，「若繼續下去恐怕醫療資源將會大崩潰」，難怪中山附醫主治醫師林靜儀會在電視節目上苦口婆心提醒雙北兩位市長，不要只顧著吵要疫苗，還把責任都甩給中央。

▲傳統市場部分攤商選擇暫停營業。（圖／記者周宸亘攝）

黃越綏認為，現在最重要的是趕快控制及阻止疫情的破口與擴大，全台有超過1000處傳統市場，專家也指出因為市場擁擠，加上衛生環境考量，感染機率是最高的，「戴口罩、社交距離、禁試吃等SOP管理如何落實，才是真正防止漏洞的源頭之一。」

至於日本捐贈疫苗一事，黃越綏表示，「光看日本要捐疫苗給我們，而國台辦竟然毫無掩飾地公開出面阻饒，完全無視台灣人民的生命安全，完全是政治鬥爭，對象就是民進黨」，雖然執政黨做不好可由選票決定，但適逢國難，她還選擇繼續支持並相信政府，「咱們既然是同島一命，就是要團結不能自亂腳步。」