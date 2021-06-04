日本提供台灣120劑AZ疫苗　王鴻薇：陳時中會不會要原廠授權書

▲指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）



記者蔡文鈴／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘替我國爭取500萬劑BNT疫苗，並備好八項相關文件送交食要署審查，但指揮中心指揮官陳時中要求要原廠授權；另外日本政府將提供給台灣AZ疫苗，而國民黨台北市議員王鴻薇諷刺，「不知道陳時中會不會跟日本要原廠授權書」。

日本政府4日將拍板，提供給台灣約120萬劑AZ疫苗，緩解我國疫苗短缺的情況。對此，王鴻薇在臉書發文表示，不知道陳時中會不會和日本要原廠授權書，如果要，日本政府會傻眼，如果不要，郭先生會傻眼…。

郭台銘擬買500萬劑 BNT 疫苗，透過鴻海公司以及永齡基金會遞件給衛福部食藥署，但中央疫情指揮中心指揮官陳時中2日表示，還缺原廠授權書。衛福部疾管署長周志浩3日表示，國際疫苗很搶手，掮客、騙子很多，政府會把經驗提供給有意願的企業參考。

針對外界關注BNT原廠授權書ㄧ事，郭台銘辦公室重申，關於媒體詢問相關授權書一事，等釐清資訊再向外界回應。

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