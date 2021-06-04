日贈台AZ疫苗挨批「清垃圾」做人情！南韓搶打　9人接種輝瑞後確診

▲南韓警消人員施打AZ疫苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本今（4）日將提供阿斯特捷利康（AZ）疫苗124萬劑給台灣，預計下午2時抵達桃園國際機場。有網友表示，是因為日本只想把會造成血栓的「垃圾」清出來，當作人情贈送台灣。不過在南韓，AZ疫苗卻異常搶手，雖當地年輕人喊著要等待打輝瑞、莫德納，但政府推出「剩餘疫苗」預約制後，卻搶到每間醫療院所連一劑都不剩，反倒是輝瑞疫苗出現9例施打2劑後確診的現象。

根據《韓聯社》報導，南韓疾病管理廳中央防疫對策本部第2本部長權埈郁（권준욱）於3日在例行簡報會議上表示，截至5月31日0時為止，共出現9例突破性感染，佔全國總體完成2劑疫苗施打者214萬3385人（5月31日）的比率為0.0004%。

新增的5名確診者皆為71至89歲高齡人士，其中女性為3人、男性2人。

在完成2劑疫苗接種、且經過14天疫苗抗體形成期的103萬9559人的比率中，平均每10萬人出現突破性感染者為0.87人。美國平均每10萬名2劑疫苗接種者中，則出現10.2名突破性感染確診者。

目前南韓防疫當局正在釐清突破性感染者體內的病毒株。據悉，先前染疫的4人，其所感染的新冠病毒株皆非突變種。

南韓防疫當局強力鼓勵民眾接種，「不管接種何款廠牌疫苗，皆可能發生突破性感染，因此在預防接種以後，仍須遵守配戴口罩、社交安全距離、適當通風等防疫守則。國內發生突破性感染的機率遠比外國來得低，考量到預防接種的效果，其所獲得的利益依然相當大。」

根據南韓疾病管理廳的統計數據，截至6月4日0時為止，共有708萬6292人完成新冠疫苗第1劑接種，其接種覆蓋率達13.8%；完成第2劑疫苗接種者則為224萬7008人，佔總人口比率為4.4%。

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