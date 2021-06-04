年輕人防疫鬆懈　台大女1番話反擊陳時中！3千網友讚爆

▲陳時中認為年輕人防疫有點鬆懈。（圖／指揮中心提供）



記者崔子柔／綜合報導

中央疫情指揮官陳時中昨（3）日在記者會上指出，年輕人染疫比例出現增加趨勢，可能是因為「年輕人防疫有點鬆懈」，大學生論壇Dcard上就對此出現許多反彈聲浪，一名台大女網友的一番反擊留言更引來超過3千人按讚。

網友昨日在Dcard發文指出，「當年是我們把你們（指民進黨）送進總統府的，結果遇到疫情噴發，就只想甩鍋，拼命東南西北地甩鍋，現在連我們（指年輕人）都敢甩了？」

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▲網友PO文。（圖／翻攝自Dcard）



一名台大女網友則留言反擊陳時中，「年輕人大部分只能通勤上班，不然部長可以補助一個人一台車，或是一人一間套房，大家都可以不用這麼辛苦出門賺錢」，道出年輕人在疫情之下還得出門工作的無奈，獲得超過3100人按讚。

也有人指出，「年輕人命苦要上班賺錢養活自己啊，又不像有房有存款的中老年人可以請長假，話說這波疫情好像是中老年xx癢捅出來的鍋」、「你們囤房囤很爽，人民囤泡麵唉唉叫，自己3+11沒記錄，怪年輕人不守規矩」。

▲貼文引起熱議。（圖／翻攝自Dcard）



但也有人認為陳時中只是善意提醒，「那是因為年輕人染疫機率增加，所以時中才善意提醒，不然不是年輕人鬆懈啪啪走染疫，會是病毒飛去你房間找你嗎？」、「陳時中提到年輕人防疫鬆懈，可能是看到前兩天通報的人數平穩，所以移動比較多、群聚多」、「這是看數據去判斷，現在顯示上年輕人的確診比率就是上升 所以提醒，這有什麼問題」。