快訊／日本政府4日將拍板：提供台灣120萬劑AZ疫苗

▲菅義偉計畫將日本獲取的AZ疫苗捐給台灣與COVAX。（圖／路透社）



記者陶本和／台北報導

根據日本《NHK》3日傍晚的最新報導，日本政府4日將拍板，提供給台灣約120萬劑AZ疫苗。

《共同社》報導，日本外務大臣茂木敏充3日在參議院的外交防衛委員會上表示，「台灣的國產疫苗要到7月生產才能正式到位，因此我們認為疫苗援助台灣一事是有緊急的需要，目標6月中就能提供疫苗給台灣。」

對此，根據日本NHK報導，日本政府4日將拍板，提供給疫情嚴峻的台灣，約120萬劑的AZ疫苗。