左營分局「館長」不只練肌肉在行！苦讀2年考取警大刑事研究所

▲高雄左營分局25歲警員方鴻儒利用勤餘時間苦讀2年，終於考上警察大學刑事研究所，放榜當天分局長替他開心慶祝。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

寒窗苦讀終於榜上有名！高雄左營分局文自派出所警員方鴻儒，105年警察專科學校畢業後，就分發到左營分局服務，經過近2年一邊工作、一邊「寒窗苦讀」的日子後，終於在今年如願以償，考上中央警察大學刑事研究所，獲知這份喜訊，左營警分局長陳世煌立即張貼紅榜、並找時間致贈紀念筆祝賀他金榜題名。

在左營分局文自所擔任員警的方鴻儒今年25歲，他本身警專33期畢業後，就分發到左營分局服務，先後曾在分局轄區內的四海派出所以及文自派出所服務，讓他記憶猶新的是，在文自所服務期間，有次盤查毒品人口，進而在嫌犯身上查獲毒品，沒想到嫌犯見東窗事發、一個轉身拔腿狂奔、逃逸，方鴻儒見狀便在後方使勁追趕，和嫌犯當場展開一段「耐力賽」，最後等嫌犯體力不支，這才得以逮補，但嫌犯當時不肯就範仍頑強抵抗，這時，方鴻儒便以擅長的柔道「大外割」將犯嫌料撂倒壓制在地，順利將人逮捕歸案！

▲方鴻儒不僅利用勤務之餘苦讀，也花時間重訓，被同事開玩笑地稱為「左營分局館長」。（圖／記者黃子倩翻攝）

方鴻儒說：「我從那次經驗後，就啟發了對刑事工作的興趣，決定重拾書本專心研讀相關刑事法律書籍，考取警大刑事研究所。」從此之後，方鴻儒利用勤餘時間苦讀進修，更運用左營分局九樓的「肌力館」，進行體能訓練，練出一身魁梧的好身材，勤練體力的他更獲選擔任左營分局的常訓助教。

在左營分局的同事看到方鴻儒都開玩笑地稱他為左營分局的「館長」！好人緣的方鴻儒說：「左營分局是我第一個服務的分局，像是一個大家庭，沒有左營分局的大家，我就沒辦法順利考上，日後我也會繼續努力，迎接各種挑戰，不會讓左營分局丟臉的！」

▲高雄左營分局25歲警員方鴻儒利用勤餘時間苦讀2年，終於考上警察大學刑事研究所。（圖／記者黃子倩翻攝）

對此，左營警分局分局長陳世煌於放榜當日特別表達恭賀之意，立即在分局外張貼紅榜祝賀，並致贈紀念筆鼓勵方鴻儒在勤務繁雜的派出所工作之餘，仍努力不懈金榜題名，並期勉鴻儒能在警察大學持續精進，日後為社會治安及民眾安全繼續奉獻心力。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

更多新聞：

高雄醋男約談判！失控劃傷他手臂濺血 女友報警竟扯「跌倒受傷」

助警多一層防護！慈濟主動捐500個防護面罩予旗山分局

快訊／高雄民宅清晨傳火警家具陷烈焰 婦受困獲救5人驚險逃生

高雄又傳群聚打麻將！5男遭檢舉3人未戴口罩 屋主見警還敢狡辯