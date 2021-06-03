　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南台江大道「火燒車3死」遺體碳化　檢相驗：超跑追撞前車釀禍

▲台南地檢署檢察官會同法醫相驗，相驗後認是係跑車追撞前車導致事故，2車3人遺體均受火燒致碳化，檢察官要求法醫抽取心臟血鑑定DNA及查明有無酒精與藥毒物反應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署檢察官會同法醫相驗，相驗後認是係跑車追撞前車導致事故，2車3人遺體均受火燒致碳化，檢察官要求法醫抽取心臟血鑑定DNA及查明有無酒精與藥毒物反應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區台江大道3日凌晨發生的火燒車車禍命案，造成3人逃生不及被燒成焦屍，台南地檢署檢察官會同法醫，3日下午在台南市殯儀館相驗，相驗後認是係跑車追撞前車導致事故，2車3人遺體均受火燒致碳化，檢察官要求法醫抽取心臟血鑑定DNA及查明有無酒精與藥毒物反應。

▲台南地檢署檢察官會同法醫相驗，相驗後認是係跑車追撞前車導致事故，2車3人遺體均受火燒致碳化，檢察官要求法醫抽取心臟血鑑定DNA及查明有無酒精與藥毒物反應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，台南地檢署檢察官3日下午4時11分許，會同法醫與三分局偵查隊、刑警大隊鑑識中心人員，在台南市殯儀館相驗台江大道火燒車交通事故身亡的死者，相驗後檢察官認是係跑車追撞前車導致事故，2車3人遺體均受火燒致碳化，檢察官要求法醫抽取心臟血鑑定DNA及查明有無酒精與藥毒物反應。

▲台南地檢署檢察官會同法醫相驗，相驗後認是係跑車追撞前車導致事故，2車3人遺體均受火燒致碳化，檢察官要求法醫抽取心臟血鑑定DNA及查明有無酒精與藥毒物反應。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南地檢署檢察官會同法醫相驗，相驗後認是係跑車追撞前車導致事故，2車3人遺體均受火燒致碳化，檢察官要求法醫抽取心臟血鑑定DNA及查明有無酒精與藥毒物反應。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南地檢署檢察官會同法醫相驗，相驗後認是係跑車追撞前車導致事故，2車3人遺體均受火燒致碳化，檢察官要求法醫抽取心臟血鑑定DNA及查明有無酒精與藥毒物反應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119報案台於3日凌晨4時11分許接獲報案，台江大道三段東往西方向，接近海佃路四段口發生火燒車事故，消防局馬上派出安南消防分隊3車7人前往搶救，消防人員於4時18分抵達現場、34分控制火勢，但2車撞擊後爆炸火勢過大，車上3人均逃生不及已被燒成焦屍。

▲台南地檢署檢察官會同法醫相驗，相驗後認是係跑車追撞前車導致事故，2車3人遺體均受火燒致碳化，檢察官要求法醫抽取心臟血鑑定DNA及查明有無酒精與藥毒物反應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局調查，車禍發生地點在安南區台江大道三段東向西車道（近海佃路四段路口100公尺處），車上共3人死亡，初步調查自小客車麥拉倫與馬自達發生交通事故撞擊後均起火燃燒，2車全毀，駕駛人均未逃離車體而被燒成焦屍。案發後市警三分局派員到場依規定完成勘查測繪蒐證。

▲台南地檢署檢察官會同法醫相驗，相驗後認是係跑車追撞前車導致事故，2車3人遺體均受火燒致碳化，檢察官要求法醫抽取心臟血鑑定DNA及查明有無酒精與藥毒物反應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

初步調查，麥拉倫跑車29歲侯姓駕駛人（住台南市安南區，係安南區中洲寮娃娃機械爪子工廠作業員）下班返家途中，行經台南市安南區台江大道三段溪心寮高分10右1電線桿旁時，涉嫌由後追撞65歲陳姓男子所駕，搭載49歲陳姓妻子的馬自達小客車，兩車爆炸起火燃燒致3人死亡，雙方無法檢測酒測值。

▲台南地檢署檢察官會同法醫相驗，相驗後認是係跑車追撞前車導致事故，2車3人遺體均受火燒致碳化，檢察官要求法醫抽取心臟血鑑定DNA及查明有無酒精與藥毒物反應。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南地檢署檢察官會同法醫相驗，相驗後認是係跑車追撞前車導致事故，2車3人遺體均受火燒致碳化，檢察官要求法醫抽取心臟血鑑定DNA及查明有無酒精與藥毒物反應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，馬自達自小客車陳姓司機夫妻2人（台南市安南區人）係從事漁塭養殖業，案發時係自金華市場買賣後返家途中。初步研判，肇事雙方互不認識，本案為後車輛追撞前車輛後，兩輛車車體燃燒造成駕駛人逃生不及死亡。目前真正肇事原因及相關責任正由檢警調查處理中。

負離子吹髮同時護髮

ET快訊
賭博集團驚爆械鬥！　復仇者反遭「釘刑」爆頭亡
自營作業者98萬人　明天就可領到補貼3萬元
台江大道「火燒車3死」遺體碳化　檢相驗結果出爐
陳零九確診爆「五堅情前一天練舞」　婁峻碩經紀人回應了
五堅情送暖！陳零九確診首露面「冷靜錄影」　整排藍勾勾湧入
日本AZ疫苗120萬劑明來台！　陳時中低調一句話回應
網瘋傳「6月6日熄燈1分鐘」救台灣　他證實了：喚醒陳時中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賭博集團「打手訓練基地」爆械鬥　復仇者反遭「釘刑」爆頭亡

台南台江大道「火燒車3死」遺體碳化　檢相驗：超跑追撞前車釀禍

三重厚德派出所關閉！廚工阿姨確診…42名警力居家健康管理

獨／「趴下！新北4警拔槍喝斥可疑人士　所長到場傻眼：教官好

快訊／高雄岡山加工廠大火！廠房火煙直竄　消防緊急搶救中

竹山區養生館「外送茶」直擊！熱褲女溜出門轉戰摩鐵接客　

21歲男欠組頭40萬用命還！3煞押公墓電擊凌虐　回家睡一夜慘死

天下第一署票選主任檢察官　北檢黑金雙雄並列榜首

快訊／捷運警察隊偵查佐快篩陰　核酸檢測確診！匡列50人

獨／超噁「傑利鼠」趴走高雄婚紗街　居民怒轟她：不戴罩天天丟

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

柯震東「老婆們~晚安」被粉絲唸到起身刷牙　尿尿聲全都錄「預告72小時不斷電直播」

吳慷仁防疫在家惹怒邵雨薇！　失控手滑...女友開罵：不想理他

新店紅牌重機「高速闖紅燈」　撞上綠燈轎車！騎士噴飛10公尺

美國人「學中文」領悟出精髓！你好N遍、電話掛不斷網友有共鳴

賭博集團「打手訓練基地」爆械鬥　復仇者反遭「釘刑」爆頭亡

台南台江大道「火燒車3死」遺體碳化　檢相驗：超跑追撞前車釀禍

三重厚德派出所關閉！廚工阿姨確診…42名警力居家健康管理

獨／「趴下！新北4警拔槍喝斥可疑人士　所長到場傻眼：教官好

快訊／高雄岡山加工廠大火！廠房火煙直竄　消防緊急搶救中

竹山區養生館「外送茶」直擊！熱褲女溜出門轉戰摩鐵接客　

21歲男欠組頭40萬用命還！3煞押公墓電擊凌虐　回家睡一夜慘死

天下第一署票選主任檢察官　北檢黑金雙雄並列榜首

快訊／捷運警察隊偵查佐快篩陰　核酸檢測確診！匡列50人

獨／超噁「傑利鼠」趴走高雄婚紗街　居民怒轟她：不戴罩天天丟

2個願望1次滿足！賓士低伏展現「第二形態」　網歪樓：退休蝙蝠俠

1分鐘就可以綁出來的絕美髮髻　夏天不吹冷氣也不會熱

賭博集團「打手訓練基地」爆械鬥　復仇者反遭「釘刑」爆頭亡

「坐擁2棟房算窮人？」過來人現身解答　嘆失業8年：存款只4位數

桃機塞爆「赴美打疫苗」！航空雙雄股票漲停　謝金河：將有大轉折

台南台江大道「火燒車3死」遺體碳化　檢相驗：超跑追撞前車釀禍

用《鬼滅之刃》詮釋台日關係　日台交協：相信夥伴終能贏來正義

親自載老婆當禮物「獻身」！　藍葦華心酸拍戲當場爆淚

快訊／日本送120萬劑AZ「來台班機時間」曝光　陳時中回應了

「六四」前夕陸委會直球對決　國台辦反批台灣疫情嚴峻

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

即／高雄港70碼頭起重機倒塌貨櫃噴落

台江大道「超跑麥拉倫」死亡車禍　爆炸照片曝光

台江大道魚塭夫妻慘死　女兒到場哭癱

驚悚畫面曝！貨輪撞高雄港陽明碼頭

快訊／台江大道再傳死亡車禍！　2車撞擊爆炸3人成焦屍

台江大道車禍！「娃娃機械爪小開」慘死

土城養護中心33人確診！越籍女求救卻被刪文

給我疫苗！上百車「龜速」擠爆總統府前按喇叭

五股里長打完疫苗　4天後跟妻子雙雙確診：超無奈

29歲男駕千萬麥拉倫車禍！2車爆炸3人成焦屍

2起重機要價6億被撞爛　天價賠償金曝光

性愛趴直擊女友激戰6人　男：度過難忘20歲

又見打麻將群聚...長髮薄紗女應門　警忍不住念她

21歲男欠組頭40萬　3煞押公墓凌虐慘死

更多熱門

相關新聞

台南檳榔攤歡慶開幕擠進8人！警察來開單

台南檳榔攤歡慶開幕擠進8人！警察來開單

台南市安南區北安路段有一檳榔攤慶祝開幕，店家好友們前來祝賀在該處內飲酒聊天，結果人數8人違反防疫禁止室內5人、室外10人以上的社交聚會之規定，為避免上揭群聚行為成為防疫破口，市警三分局依相關規定對每位在場人開立稽查表，送請衛生局裁罰。

台南「北鶯南遷」10越女採檢全部陰性

台南「北鶯南遷」10越女採檢全部陰性

方仰寧：勿酒駕、超速、疲勞駕駛

方仰寧：勿酒駕、超速、疲勞駕駛

台南白河群聚+2　足跡：雜貨店、山產市場

台南白河群聚+2　足跡：雜貨店、山產市場

又見打麻將群聚...長髮薄紗女應門　警忍不住念她

又見打麻將群聚...長髮薄紗女應門　警忍不住念她

關鍵字：

台南台江大道火燒車超跑追撞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳零九確診新冠肺炎！　

快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

快訊／今增585！364本土、219校正回歸

29歲OL爽中4.5億秒辭職！2年後現況淒慘

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

快訊／農漁民紓困「每人一萬」直接入帳　估148萬人受惠

自營作業者最高補貼3萬！申請條件出爐　預估185萬勞工受惠

文大大倫館4人群聚　學生「翻大倫館垃圾吃」照片流出

病例飆高　陳時中部長連咳5聲說不出話

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

《火神》悲劇「第1集開頭早暗示」

停課是否延長？教育部回應了

插管病患遭噴濺！急診醫：欠陳時中一條命

更多

最夯影音

更多
龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板
周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面