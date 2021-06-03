台南台江大道「火燒車3死」遺體碳化　檢相驗：超跑追撞前車釀禍

▲台南地檢署檢察官會同法醫相驗，相驗後認是係跑車追撞前車導致事故，2車3人遺體均受火燒致碳化，檢察官要求法醫抽取心臟血鑑定DNA及查明有無酒精與藥毒物反應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區台江大道3日凌晨發生的火燒車車禍命案，造成3人逃生不及被燒成焦屍，台南地檢署檢察官會同法醫，3日下午在台南市殯儀館相驗，相驗後認是係跑車追撞前車導致事故，2車3人遺體均受火燒致碳化，檢察官要求法醫抽取心臟血鑑定DNA及查明有無酒精與藥毒物反應。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，台南地檢署檢察官3日下午4時11分許，會同法醫與三分局偵查隊、刑警大隊鑑識中心人員，在台南市殯儀館相驗台江大道火燒車交通事故身亡的死者，相驗後檢察官認是係跑車追撞前車導致事故，2車3人遺體均受火燒致碳化，檢察官要求法醫抽取心臟血鑑定DNA及查明有無酒精與藥毒物反應。

台南市消防局119報案台於3日凌晨4時11分許接獲報案，台江大道三段東往西方向，接近海佃路四段口發生火燒車事故，消防局馬上派出安南消防分隊3車7人前往搶救，消防人員於4時18分抵達現場、34分控制火勢，但2車撞擊後爆炸火勢過大，車上3人均逃生不及已被燒成焦屍。

台南市警三分局調查，車禍發生地點在安南區台江大道三段東向西車道（近海佃路四段路口100公尺處），車上共3人死亡，初步調查自小客車麥拉倫與馬自達發生交通事故撞擊後均起火燃燒，2車全毀，駕駛人均未逃離車體而被燒成焦屍。案發後市警三分局派員到場依規定完成勘查測繪蒐證。

初步調查，麥拉倫跑車29歲侯姓駕駛人（住台南市安南區，係安南區中洲寮娃娃機械爪子工廠作業員）下班返家途中，行經台南市安南區台江大道三段溪心寮高分10右1電線桿旁時，涉嫌由後追撞65歲陳姓男子所駕，搭載49歲陳姓妻子的馬自達小客車，兩車爆炸起火燃燒致3人死亡，雙方無法檢測酒測值。

警方調查，馬自達自小客車陳姓司機夫妻2人（台南市安南區人）係從事漁塭養殖業，案發時係自金華市場買賣後返家途中。初步研判，肇事雙方互不認識，本案為後車輛追撞前車輛後，兩輛車車體燃燒造成駕駛人逃生不及死亡。目前真正肇事原因及相關責任正由檢警調查處理中。

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