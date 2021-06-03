入官邸要總統解決「買疫苗」　八大工商團體談完：再觀察一個禮拜

圖文／鏡週刊

近來國內疫情延燒，引發各界焦慮。為此，八大工商團體日前發表聯合聲明，呼籲政府協助廠商進口疫苗，而今（3）日相關工商團體代表更直接進官邸面見總統，希望政府可以盡快解決相關問題。不過，總統蔡英文希望大家稍安勿躁，強調：「接下來日本的疫苗會來，政府也正積極採購疫苗，會努力讓疫苗的數量充足、提供人民施打。」

國內疫情嚴峻，不少民間單位紛紛向衛福部申請採購國外疫苗，希望可以捐贈國人或自用，但各界認為，指揮中心提出的8大要求高於法規，將阻礙企業及民間團體進口疫苗，民間購買疫苗形同卡關。

為此，工總、工商協進會等八大工商團體日前發表聯合聲明，呼籲政府協助廠商進口疫苗，今（3）日相關工商團體代表更直接與總統會面，希望政府可以盡快解決相關問題。

本刊調查，包括工總理事長王文淵、工商協進會理事長林伯豐、三三會理事長許勝雄等企業大老，今（3）日上午進總統官邸與蔡英文總統會面，並表態工商團體願意出資購買250萬劑疫苗，希望疫苗順利進口後，除了讓第一線醫護警消優先施打，也能將產業員工列為施打對象，以確保產線安全、避免斷鏈。

對於自購疫苗一事，企業大老們也重申建言，包括：政府應縮短申請及審查流程，以加速疫苗進口，提高國內施打率；呼籲政府應放寬「政府與原廠簽約採購」與「中央統籌分配」限制，以降低進口障礙。

一名與會的企業大老透露：「總統回覆我們，若民間想買疫苗受阻，她願意去了解狀況，強調政府沒有刁難的意思。不過她也說，若企業想買（疫苗）必須由政府出面來買，且施打需經過政府同意。」。

但目前疫苗數量不足讓企業界相當憂心，「這部分是總統說，接下來日本的疫苗會來，政府也正積極採購疫苗，會努力讓疫苗的數量充足、提供人民施打。」該名與會企業大老說：「早上大家洽談的氣氛很好，總統也很誠懇要解決問題，既然疫苗政府說（數量）夠，就聽政府的。有關工商團體願意出資購買250萬劑疫苗的計畫，就再觀察一個禮拜，看政府進口疫苗的情況如何再做決定。」

據了解，蔡總統之所以會如此胸有成竹，主因在於日本媒體已透露日本官方將會在近日釋出AZ疫苗協助台灣防疫之外，政府向美國莫德納採購的疫苗也會在六月底陸續到貨，蔡總統還特別請政委唐鳳進總統府，商討有關讓民眾上網預約施打疫苗的相關措施，顯示政府有信心在6月底取得足夠數量的疫苗，安定民心。

不過，台灣是全球供應鏈重鎮，一旦疫情持續延燒，甚至引發關廠，恐怕會動搖客戶對台廠的信心，也難怪，企業大老們全都憂心忡忡。



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