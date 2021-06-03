日本提供台灣AZ疫苗　謝長廷曝曾想過代表處「冰箱冷藏」可省百萬

▲AZ疫苗。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

日本首相菅義偉2日COVAX疫苗高峰視訊會議上，親口證實願提供AZ疫苗給台灣。對此，駐日代表謝長廷2日表示，他已經在思考疫苗冷藏處理的事情，「事涉國人健康安全還是不能冒險」。

謝長廷2日透過臉書發文表示，疫苗都需要冷藏，輝瑞疫苗更要求攝氏溫度零下75度，上下飛機、中途運送、注射處所間的移動，都不能離開冷藏環境，「我當過高雄市長，知道要冷藏遠洋新鮮鮪魚要零下60度冰箱，台灣很少，都靠進口，要購買輝瑞疫苗必須提前準備相關冷鏈設備」。

謝長廷表示，聽說美國是動用軍隊和軍用設備處理，日本則是高價委託「宅急便」之類的公司承擔，冷鏈相關設備全由該公司負責。

「而AZ疫苗只要有2～8度冷藏，一般企業或醫院的冰箱就可以處理。駐日代表處的宴客廳廚房也有大型冰箱，冷藏室6度，冷凍室零下21度，一週前打掃乾淨，最初想說爭取到日本的疫苗如果數量不多的話，暫時放在這裡，可以節省近百萬日円的倉庫保管費」。

謝長廷透露，後來他請教專家才知道運出運入也要有冷凍車，否則恐怕疫苗變質或效期縮短，但事涉國人健康安全還是不能冒險，就交由專業大公司去規劃，才有足夠空間和全套冷鏈配備。

▼謝長廷臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／謝長廷）