新冠肺炎病毒起源有疑慮！WHO要求義大利重啟最早病毒樣本檢測

▲世衛組織通知義大利，須重新檢測2019年病毒樣本。（示意圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統拜登於5月26日下令，要求情報部門在90天以內加速調查接近新冠病毒來源的明確訊息。對此，義大利去年11月的研究結果顯示，從2019年採集義大利居民血液樣本分析，竟發現存在著新冠病毒抗體，推測該病毒早在2019年9月就在義大利傳播。因此，世衛組織（WHO）通知義大利，表示須重新檢測該年出現的病毒樣本。

根據《路透社》報導，義大利米蘭國家癌症研究所科學主任艾波羅尼（Giovanni Apolone）透露，世衛組織選擇在荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學實驗室進行重新測試，對此校方則尚未回覆、評估該請求。

艾波羅尼等義大利研究人員去年11月在該國《癌症雜誌》發表論文，提到他們曾於2019年9月至2020年3月篩檢959名來自倫巴底大區（米蘭）志願者的血液樣本，該地區為義大利疫情爆發後的首個「重災區」，結果發現111名自願者體內產生新冠抗體、或是類似該款病毒的抗體，佔志願者總數11.6%，顯示出義大利受試者很可能在2019年9月時便感染病毒。

報導稱，世衛組織做出此項決定，是針對美國拜登政府聲明所做出的回應。

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