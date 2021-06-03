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8千張票收入恐泡湯！綠光劇團4場音樂劇全取消　期盼票款轉捐款

▲▼綠光劇團原訂在6月18日至20日於臺中國家歌劇院演出音樂劇《結婚！結昏？辦桌》，如今受疫情影響，評估後決定取消（圖／綠光劇團提供）

▲綠光劇團原訂在6月18日至20日於臺中國家歌劇院演出音樂劇《結婚！結昏？辦桌》，如今受疫情影響，評估後決定取消。（圖／綠光劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

綠光劇團原訂在6月18日至20日於臺中國家歌劇院演出音樂劇《結婚！結昏？辦桌》，如今受疫情影響，評估後決定取消，4場表演總共8千多名觀眾，可全額退款，對劇團而言將是一大打擊。綠光除了向8千多位期待的觀眾道歉之外，也盼望可以響應兩廳院OPENTIX「雨天撐傘」方案，將退款轉為捐款支持。

綠光劇團表示，由於疫情警戒三級，經過製作人李永豐及編導羅北安商討評估後，決定取消音樂劇在臺中巡迴演出，4場總共8千多張票，可全額退款，但對於依靠票房收入維持平日營運管銷的綠光劇團而言，無疑是一大打擊。

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▲▼綠光劇團原訂在6月18日至20日於臺中國家歌劇院演出音樂劇《結婚！結昏？辦桌》，如今受疫情影響，評估後決定取消（圖／綠光劇團提供）

▲綠光劇團去年6月6日工廠大火，而在火災滿一周年的今日，因為疫情影響更為艱鉅。（圖／綠光劇團提供）

劇團提到，去年6月6日綠光劇團工廠大火，讓28年來心血歸零，同時又面臨疫情延燒；而在火災將滿一周年的今日，因為疫情影響使情況更為艱鉅。但面對困境，製作人李永豐引用莎士比亞名言，「黑夜無論怎樣悠長，白晝總會歸來」，他認為，「放棄需要勇氣，堅持需要力量，在此艱辛的時刻，我們不要難過，更要給身邊的人溫暖關懷」。

對於取消演出，身為團長也是此劇編導的羅北安表示十分不捨，他分享，「原本製作全面升級進化，加上專業舞者，以及樂器配置、和聲與編曲全部翻新升級，全都準備好了」，但也真心感激在黑暗來臨的這些日子，許多喜愛劇團和表演藝術朋友們給予的暖心問候。

▲▼綠光劇團原訂在6月18日至20日於臺中國家歌劇院演出音樂劇《結婚！結昏？辦桌》，如今受疫情影響，評估後決定取消（圖／綠光劇團提供）

▲對於取消演出，編導羅北安表示十分不捨。（圖／綠光劇團提供）

粉絲得知消息也紛紛留言「劇團加油！我們一起攜手挺過」、「繼續堅持下去，希望疫情過後能看到你們的好戲」、「加油！期待劇場重逢」⋯等；而羅北安也呼籲觀眾，「行有餘力別忘記給身邊的朋友家人多一點關心與支持，也對周遭仍辛苦堅守工作崗位的朋友們多一點鼓勵與同理」。

綠光劇團表示，這次購買臺中場次票券的觀眾，若行有餘力，希望能夠響應兩廳院OPENTIX售票平台發起的「雨天，我們撐傘——攜手支持團隊捐贈方案」，將票券退款轉為捐給劇團，可幫助劇團多一分力氣，挺過這一段時間，並承諾會繼續依靠信念努力做好戲，帶給觀眾感動幸福。

▲▼綠光劇團原訂在6月18日至20日於臺中國家歌劇院演出音樂劇《結婚！結昏？辦桌》，如今受疫情影響，評估後決定取消（圖／綠光劇團提供）

▲綠光劇團取消6月在臺中演出，期盼行有餘力的觀眾，將票券退款轉為捐給劇團。（圖／綠光劇團提供）

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