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劇場界五月天！《人間條件七》預購1小時破萬　吳念真劇透狂吸粉

▲▼劇場界五月天！《人間條件七》預購1小時破萬。左起吳靜吉、柯一正、吳念真、雷輝、小野（圖／綠光劇團提供）

▲《人間條件七》預購1小時售票破萬張，製作團隊表達感激。左起：吳靜吉、柯一正、吳念真、雷輝、小野。（圖／綠光劇團提供）

記者林育綾／台北報導

綠光劇團《人間條件七》今（29）日中午開放會員預購，短短1小時便銷售超過1萬張，票房破3成，相當於每2個會員就有1人在1小時內購票，刷新綠光劇團28年來的歷史紀錄，堪比演唱會等級。

吳念真編導《人間條件》系列自2001年開演至今，20年來推出6部作品，以市井小民為主角，談論親情、愛情、友情，通俗又貼近人心的戲劇呈現，總共累積52萬觀眾。7年前《人間條件六》首演後，觀眾一直期待《人間條件七》，每年都有粉絲詢問進度；如今暌違7年等待，終於宣告8月起在全台巡迴演出。

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今（29）日中午進行會員預購，劇團在3天前放出訊息開始，臉書粉絲頁便不斷有人留言詢問、揪團準備買票。而預購一開放，短短1小時便銷售超過1萬張，網友也不斷到臉書「買好了！12點一到狂刷頁面都顯示無場次，超緊張的！還好有順利買到」、「已入手！9月見！手機卡卡，搶的我好緊張」等留言。

《人間條件七》預購宛如搶演唱會般刺激，更有人形容根本是「劇場界五月天」；不少觀眾因為尚未有會員資格，無法買票而紛紛致電向劇團求救，綠光劇團還特別在粉絲頁急開票務諮詢專區，加派人手回覆。

▲綠光劇團宣告8月推出全新《人間條件七》，由吳念真編導，致敬台灣女性。（圖／記者林育綾攝）

而吳念真更難得開賣前劇透，以往綠光劇團在《人間條件》系列在賣完票時，劇本都還沒完成，讓他笑稱自己是「買空賣空」，雖是當作笑話自嘲，其實也是導對觀眾最大的感謝，聽聞預購1小時刷新售票紀錄後，他既開心又感謝，「觀眾走進劇院支持，就是對劇團和演員們最大的鼓舞，謝謝你們的鼓舞。」

這次他難得在開賣前記者會時劇透，《人間條件七》將以60年代女工故事，致敬台灣女性，新聞一出，吸引更多觀眾購票，而為了能搶先預購，綠光會員申請也在3日內新增近百筆。該戲8月起在北、台中、台南、高雄演出，5月3日中午起全面啟售。

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