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女工照X光被炒⋯在浴室上吊！吳念真《人間條件七》致敬台灣女性

▲▼綠光劇團宣告8月推出全新《人間條件七》，由吳念真編導。（圖／記者林育綾攝）

▲綠光劇團宣告8月推出全新《人間條件七》，由吳念真編導，致敬台灣女性。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

綠光劇團繼《人間條件六》後睽違7年，將推出《人間條件七》致敬經濟發展時代的「台灣女性」。編導吳念真透露，他在跟同輩女性好友聊天時，意外得知許多震驚故事，像是有女工被宣告肺結核、直接被工廠炒魷魚，慌張到在浴室上吊，凸顯當年勞工不受保障的環境。

吳念真說，很多跟自己同輩的女性朋友，小學時成績都很出色，像有個小學同學還拿了鎮長獎；但一畢業才12、13歲就到工廠當女工，大半輩子都在為了家人付出。這些女性默默支持了整個體系，同時台灣經濟也逐漸發展；不過社會大眾多半只注意男性企業家的成就，「女性的貢獻很少被提及」。

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一位友人跟他分享，當年有的女工很常加班，就是為了拼命賺錢寄回家，突然有一天工廠的日本總公司要所有人做身體健康檢查，照了X光，沒多久就宣布有人肺結核，馬上就逼罹病的女工「別來上班」，一切都相當突然，也沒有任何資遣和配套措施。

有個女工慌張到不知道怎麼辦，當晚就在浴室上吊。因為對女工而言，不但突然沒收入，又要看病，當年的醫療知識和體系也不發達，對她們來說宛如世界末日。

勞工，女工，作業員，工廠，勞保年改，低薪（圖／視覺中國CFP）

▲60年代女工相當缺乏保障。（示意圖，非當事人／視覺中國CFP）

雖然當時的工廠到處缺人，女工也常發生集體跳槽的現象，例如聽到隔壁工廠有冷氣吹、工資較高，一口氣可能就10幾個人一起離職；不過工廠炒魷魚時也是如此，可能突然就發生叫你「明天不用來了」的狀況，凸顯當時的勞工環境缺乏法制保障。

除了悲慘和辛苦的往事，吳念真也透過同輩女性友人得知許多溫暖、令人感觸良多的小故事，尤其無論日子有多少酸甜苦辣，都有一個聲音在背後陪伴，就是歌手鳳飛飛。

像是當年女工們集體在宿舍裡，每個人都透過廣播節目聽著鳳飛飛的歌，壓低聲音跟著哼唱；沒想到不只一個人這麼做，而是幾乎所有上下鋪這樣做，「壓抑的歌聲」儼然形成一種共鳴合唱。

吳念真聽了之後震驚說，「很訝異，但也很感動，男生沒有這麼細緻的經驗，而鳳飛飛的歌聲能夠安慰這麼多女性朋友，這位歌手也是偉大的」。

▲▼綠光劇團宣告8月推出全新《人間條件七》，由吳念真編導。（圖／記者林育綾攝）

▲《人間條件七》將致敬台灣女性。（圖／記者林育綾攝）

《人間條件七》將以60年代台灣女性故事為核心，除了揭露當時的辛苦，也希望傳遞「溫暖」。吳念真說，「很多人說我的劇本太多溫暖，因為人生美好的事已經不多了，所以我想在戲劇中給大家溫暖，好不好？」

他還承認，最近抱著自己的孫子時，感觸特別多，看到孫子到醫院打針而哭，自己在旁邊心疼地哭得更慘，哭到被醫生趕出去。也因此開始思考「現在自己想說的故事，也許不是下一代年輕人想聽的」，但深深相信「人重視的親情、愛情、友情，這些東西是不會變的」。

《人間條件七》將於8月20日起於台北國家戲劇院、城市舞台、台中國家歌劇院、台南文化中心、高雄衛武營巡演，4/29起開放綠光會員搶先預購、5/3全面啟售。

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