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《人間條件七》破28年售票紀錄！吳念真被喻「台版莎士比亞」

▲▼吳念真。（圖／綠光劇團提供）

▲吳念真被網友比喻為台版莎士比亞。（圖／綠光劇團提供）

記者林育綾／台北報導

綠光劇團睽違7年推出新作《人間條件七》，打破過去28年來售票紀錄，不但會員預購首賣當日1小時賣破1萬張，相當一場小巨蛋入場人數，5月3日全面啟售後票房直衝8成，讓觀眾也笑稱像搶演唱會般刺激，不但形容是「劇場界五月天」，更有人將編導吳念真比喻為「台版莎士比亞」。

吳念真先前破例劇透，《人間條件七》將向台灣女性致敬，以60年代女工為主軸，呈現台灣生活歷史。他說，這些女性們大半輩子為了社會、家人付出和貢獻，此時台灣經濟也同步發展，她們的付出默默支持了整個體系；但社會大眾多半只注意男性企業家的成就，「女性的貢獻很少被提及」，而在那個時代的女性，其實有許多故事。

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▲綠光劇團宣告8月推出全新《人間條件七》，由吳念真編導，致敬台灣女性。（圖／記者林育綾攝）

不少粉絲紛紛留言，「這是我們年代的事呢，現在還在做呢！」、「我媽就是做女工的那群女人」、「又要目啾紅紅口罩濕的走出劇院」⋯等，讓《人間條件七》未演先轟動。小野老師也說，「我和他是同一個時代的人，我們都很淸楚，是那些女人們犧牲青春和人生⋯⋯所以，跟著吳念真一起哭就對了，就當做是一種對那些女人的感謝和感恩吧！沒有人會笑你，趕快去買票吧，要哭趁早」。

劇團分享，還有遠在太平洋另一端的粉絲訊息表示，喜歡綠光很久了，但跟先生這幾年都住在美國，預計9月回台灣待一個月，剛好可以看到《人間條件七》，「覺得太幸運！太感動了！謝謝你們對台灣很用心！」更透露在美國想家的時候，都會打開吳導的影片，「看著看著就有力量」。

《人間條件七》自8月起在台北、台中、台南、高雄演出，綠光劇團呼籲，門票即將售罄，還沒買票的觀眾可把握時機。

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關鍵字：

人間條件七綠光劇團吳念真.人間條件

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