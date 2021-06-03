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竹山區養生館「外送茶」直擊！熱褲女溜出門轉戰摩鐵接客　

▲竹山警分局再次查獲養生館明關暗開外約接客。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲竹山警分局再次查獲養生館明關暗開外約接客。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情嚴竣，南投縣政府早已公告娛樂高風險場所停止營業，未料還是有不肖養生館業者轉型「外送多元營業」：竹山鎮一名男子日前趁晚上開車至某養生館，將按摩小姐載至汽車旅館提供服務，所幸警方早已盯上該家業者、一路跟監並當場查獲，依《傳染病防治法》函送縣府開罰、建請斷水斷電。

竹山警分局表示，為全面查緝八大行業等業者私下營業造成防疫破口，除規劃綿密稽查勤務，並組成專案小組針對養生館明查暗訪。

▲竹山警分局再次查獲養生館明關暗開外約接客。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲竹山警分局再次查獲養生館明關暗開外約接客。（圖／記者高堂堯翻攝）

至5月30日晚間，專案人員在竹山地區養生館埋伏，果然又發現一名男性消費者開車到店，載接按摩小姐至汽車旅館，以「外送」方式偷偷外約接客，員警一路尾隨跟監至汽車旅館，於深夜11時許當場查獲1對男女到案。

警方偵訊涉案消費者、違法營業者、現場執業人員等人後，依違反《傳染病防治法》移請縣府分別裁罰，同時建請縣府主管機關採最高額裁罰，以及斷水斷電、勒令停業等處分；竹山警分局表示，將持續以偵辦重大刑案和科技偵查方式，全面查緝違反防疫規定業者、杜絕防疫漏洞，呼籲業者勿心存僥倖私下營業。
 

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