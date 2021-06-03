基隆小姑娘等4專案「解除警報」　林右昌籲遵守家庭防疫7大準則

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（3日）指出，在疫情爆發以來，最憂心的成功市場、果菜市場、小姑娘及快樂城小吃店等4項專案，在市府的嚴格管控之下，初步確定無擴散情形，因此4個專案即日結案，成功市場明（4日）起復業；不過呼籲市民即使在家也不能輕忽防疫工作，希望大家能遵守家庭防疫7大準則。

林右昌指出，昨（2日）CDC公布本市18個確診案例，是14案加上4案校正回歸。經進一步疫調掌握分析，其中13例是之前確診案例的接觸者，原本就是被市府匡列的居家隔離對象，雖然確診，但所幸都沒有進一步擴散外溢的風險。另5例是新增，其中3例均是80多歲長者，活動力低，目前正在追縱是否是家人間的感染。

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林右昌說，原本他最擔心的4個專案，包括果菜市場、成功市場、小姑娘小吃店及快樂城小吃店，經市府採取「快速精準打擊」、「從嚴擴大匡列」的積極防疫措施，風險管理得宜，都制約在家庭群聚的範圍內，沒有進一步擴散。包括果菜市場匡列對象，經採檢後全部顯示「陰性」；小姑娘小吃店的指標個案也已經出院。因此，宣布4個專案正式結案，至於成功市場也將在3日復業。

不過，有鑑於家庭群聚是本市最大的感染途徑，林右昌再次強調家庭防疫的重要性，呼籲市民遵守家庭防疫7大準則，包括避免不必要外出與接觸，入門前全身酒精消毒，特別加強手部消毒，入門後換下衣物去洗澡，能戴口罩盡量戴口罩，避免沒戴口罩面對面說話，家人分流，公筷母匙且間隔用餐，最後則是要加強室內消毒與清潔。

▲家庭防疫七大準則。（圖／基隆市政府提供）

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