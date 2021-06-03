基隆洗腎、養護中心出現確診　市府：2日內完成感染風險管控

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市先後發生洗腎中心及養護中心確診案，市長林右昌今（3日）表示，本市參考雙北的經驗，早已規劃防疫戰略措施，因此能夠在不到2日內，完成感染風險控制，避免群聚案件擴大；另擬定「洗腎診所加強版管理準則」，並採取「基隆市長期照顧中心管控專案預防性作為」。

林右昌表示，日前雙北發生洗腎中心、護理之家及養護中心出現確診個案，甚至產生擴大群聚案件，本市立即提高警覺，認為三類機構可以說是三位一體，再加上洗腎者通常比較年長，可能住在護理之家或養護中心，因此馬上採取防禦措施，把三者整合在一起，擬定「洗腎診所加強版管理準則」，要求本市8家洗腎中心提高防疫規格，一有狀況發生就立即採取措施，把病患匡限在最小範圍內。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲洗腎診所加強版管理準則。（圖／基隆市政府提供，下同）

林右昌指出，在3日確診（案9434），是養護中心的住民，也有洗腎的病史，因此在洗腎診所出現確診案例之後，養護中心在第一時間立即，針對同室的病友進行匡列，在（案9434）確診之後，也立即針對同室的室友進行PCR採檢，目前3位室友的採檢結果都是「陰性」。

林右昌說明「基隆市長期照顧中心管控專案預防性作為」：一、洗腎診所出現確診個案時，立即提高警覺，並且依照感控規定，將該長照中心曾至洗腎診所洗腎的4位住民隔離並集中照顧。二、立即提升工作人員防護裝備規格（包括N95口罩、隔離衣、護目鏡）。三、有1名住民係洗腎診所紅區洗腎者，確診後立即送醫收治。四、同寢室另外3名住民立即進行PCR採檢，結果均為陰性，並進行空間全面清消。五、機構採不進不出原則。六、安排所有住民39人及工作人員16人，於3日接受PCR採檢。

林右昌強調，有鑑於新北跟台北市日前發生的群聚案件，本市汲取兩市的經驗，規劃防疫戰略措施，因此能在短短不到2日內就針對個案進行感染風險控制，避免群聚案件擴大。

▲基隆市長期照顧中心管控專案預防性作為。

▲預防性防疫戰略。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

新北男到院前亡快篩陽性 里長痛斥：「PCR陰性」遺體卻已火化了

獨／朱學恒送指揮中心喪禮4花籃 命理專家楊登嵙：觸人楣頭是損德

快訊／基隆＋8 小黃司機、護理之家住民、南港火車站商店女染疫

亂！基隆看身分證尾號進市場首日 沒帶證件、跑錯點爆罵「擾民」