行政院會通過紓困4.0預算案　南投縣政府7日起受理申請

▲行政院會通過紓困4.0預算案。（圖／行政院提供）

記者高堂堯／南投報導

「紓困4.0預算案」今獲行政院會通過，衛福部針對疫情急難紓困符合資格者，每戶發給1至3萬元，南投縣社會及勞動處說明領取資格與申辦流程，凡109年已符合資格的民眾不用再申請，縣府將會主動發給補助金；新申請者，皆採線上或郵寄方式申請，受理期間自6月7日至30日止。

申請資格如下：

一、109年符合者：比對戶政（未死亡除戶）、勞農保（未加保），國發會比對平台（109年未重複請領其他政府紓困補助）符合者，依109年核給金額主動發給。

二、109年未符合者及110年新申請案

（一）原有工作，因疫情請假或無法從事工作（含有工作但每月工作收入減少），致家庭生計受困。

（二）未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險。

（三）未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。

（四）依戶籍內全部人口存款（戶內每人存款15萬元免納入計算）及收入總額，計算平均每人每月生活費未逾110年當地每人每月生活費2倍者。

▲南投疫情急難紓困自6月7日至30日受理線上申請。（圖／南投縣政府提供）

申請流程如下：

一、109年已申請符合者，民眾免申請，由「弱勢E關懷」系統主動查調民眾是否死亡投勞農保情形及國發會比對平台未重複申請者後，由居住地公所批次予以核定（109年度符合資格者，於6月4日衛生福利部統一撥款，行政院統一簡訊通知，核定函由衛生福利部統一以E-POST寄發；系統原無登載帳戶者，由衛生福利部以匯票寄送，民眾可於線上查詢進度及審核結果）。

二、109年申請未符合者，民眾免申請，由「弱勢E關懷」系統主動查調民眾投保情形、是否領有其他政府機關紓困補助、是否死亡、戶內人口及109年財稅資料後，由戶籍所在地公所予以核定（109年度未符合資格者，由衛生福利部統一撥款，核定後約7天撥款，行政院統一簡訊通知，核定函由衛生福利部統一以E-POST寄發；系統原無登載帳戶者，由衛生福利部以匯票寄送，民眾可於線上查詢進度及審核結果）。

三、110年新申請者，受理期間自6月7日至30日止，申辦系統於6月7日上架，由「弱勢E關懷」系統主動查調民眾投保情形、是否領有其他政府機關紓困補助、是否死亡、戶內人口及109年財稅資料後，由戶籍所在地公所予以核定（110年度新申請案，由衛生福利部統一撥款，核定後約7天撥款，行政院統一簡訊通知，核定函由衛生福利部統一以E-POST寄發；系統原無登載帳戶者，由衛生福利部以匯票寄送，民眾可於線上查詢進度及審核結果）。

四、該項急難紓困採線上申請（含手機版）為主，民眾只需填列基本資料並上傳身分證及帳戶影本後即完成申請；另為考量民眾若無相關線上申請設備及群聚申請造成防疫破口，另增加郵寄辦理方式，該申請案無提供臨櫃申請方式，請民眾注意。

南投縣政府社會及勞動處表示，有相關疑問可撥打1957福利諮詢專線，或049-2244155洽詢。



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