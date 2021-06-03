日本外相證實捐贈台灣疫苗　林俊憲：台日關係友好「意料中的事」

▲日本外務大臣茂木敏充。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

日本外務大臣茂木敏充3日透露，日本政府正協調安排在6月底之前，向台灣提供新冠肺炎疫苗，「我們意識到目前（台灣）對疫苗有迫緊急需求」。對此，民進黨立委林俊憲表示，台日之間的友好關係無需多說，協助台灣捐贈疫苗也是意料中的事。

日本產經新聞3日報導，茂木敏充在外交國防委員會備詢時透露，日本政府正安排在6月底前向台灣提供疫苗。此外，根據《共同社》報導，茂木敏充表示，台灣在311大地震時迅速協助日本，在發生困難時，有必要互相幫忙。

林俊憲指出，前陣子日本媒體報導，日本政府正在研究提供疫苗給台灣後，其實官方未明確回應，但今天日本外相證實了這個傳聞，並表示已在COVAX會議中提出，將捐贈3000萬劑AZ疫苗中的一部分給台灣，這個好消息的確定性越來越高了。

林俊憲表示，台日之間的友好關係無需多說，在對方有難時互相幫助已成為兩國之間的常態，協助台灣捐贈疫苗也是意料中的事，因此接下來最值得觀察的是，如果日本疫苗遺憾無法來台，原因又是什麼。

林俊憲認為，在日本政府如此明確表態、甚至已經開始行動的情況下，疫苗捐贈照理說不會有什麼內部阻礙，日本民間也相當支持，那麼唯一可能壞了這樁好事的原因只會來自「外部」，而幾十年來會壞了台灣好事的外部因素永遠只有一個國家，相信台灣人都很清楚是誰。

林俊憲強調，日本的善意，除了增進兩國關係外，其實也提供台灣一次機會，認清誰是真心幫助我們的真朋友、誰是背後捅我們一刀的惡鄰居，接下來就密切觀察日本疫苗進展，希望能夠順利來台紓緩疫苗短缺的情況。

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