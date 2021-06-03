台鐵列車長確診！疑5／23「陪家人快篩」染疫　篩檢陰性PCR又轉陽

▲台鐵列車長確診新冠肺炎。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵再傳人員確診！台鐵新竹車班一名列車長上月23日下班後陪同家人至醫院快篩，自身也進行快篩，26日收到快篩結果陰性，然而2日又出現身體不適症狀 因此再至醫院進行核酸檢測，結果陽性確診。不過由於他23日下班後就休假，之前也沒有與家人同住，因此推測是陪家人快篩時染疫。

台鐵新竹車班一名列車長上月23日下班後，由於家人曾與確診的朋友接觸，因此他陪同家人至醫院快篩，他也一同進行篩檢，26日收到衛生局通報結果陰性，之後他仍在家自主健康管理，6月2日出現身體不適症狀，因此他至醫院進行核酸檢測，結果是陽性確診。

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據了解，該員之前並未與家人同住，僅是陪同家人至醫院快篩，推測是當時染疫，但可能是因為剛染疫病毒量少，快篩才測為陰性。而他自5月24日起都是休假狀態，也沒有與同事、乘客接觸，因此目前新竹車班沒有人員被匡列。

▲台鐵表示，確診列車長5/24起就未與乘客接觸。（圖／記者湯興漢攝）



台鐵局表示，經查該名員工於5月23日下班後，即陪同家人一起至醫院進行篩檢，自己也同時篩檢，篩檢後醫師告知須進行自主健康管理，醫生要求該員自5月24日起須於家中進行自主健康管理不得上班，故該員從5月24日至今均未到車班上班，沒有到車班辦公室、車站或列車上值勤。

該員5月26日接獲衛生局通知篩檢結果為陰性，但仍須進行居家隔離至6月7日，隔離期間該員均未出勤上班。該員6月2日發現身體不適，經送醫後PCR確診染疫，已依中央疫情指揮中心律定辦理隔離治療。

疫情期間，臺鐵局所有車站、列車皆已加強消毒頻率，如接獲通報，會加強辦公室、車站及列車編組深度及全面消毒，相關同仁亦依防疫規定要求自主健康管理。限於疫調臺鐵局不方便公布疫情相關資訊。