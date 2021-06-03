確診者搭機飛廈門！工會轟「監管有疏漏」：若機組員染疫應賠償

▲立榮B7511航班有旅客確診還偷搭機。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

立榮航空5/31廈門航班載運到兩名確診者，其中一名陳姓旅客的PCR核酸檢測報告竟是陽性，卻能擅離隔離環境並登機。長榮航空企業工會提出四大主張，並強調，若有員工因本次疏漏導致確診，不僅應視為職業災害，更應有所賠償。

長榮航空企業工會提出四大主張，包括政府及立榮航空公司應針對本次疏漏提出完整檢討報告、若有員工因本次疏漏導致確診，不僅應視為職業災害，更應有所賠償、航空公司應提供地勤人員充足的防護裝備、政府應加速地勤人員及機組人員的疫苗施打速度。

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工會表示，本次事件顯然是一連串的疏漏所造成。核酸檢測陽性者，理應是居家隔離的對象，為何該旅客仍能自由移動，究竟是通報系統的問題，還是隔離的監管機制不完全，政府應提出檢討報告。

▲立榮B7511航班旅客穿戴防疫裝備前往廈門。（圖／記者林敬旻攝）

針對出境檢查的把關，為何持核酸檢測陽性報告的旅客可以被放行，是否在檢查流程中有制度上的問題，立榮航空應做出檢討。本次事件顯然有人為疏失，若有員工因此確診，不僅應視為職業災害，政府及立榮航空更有義務給予賠償。

而本次事件也突顯了機場人員的高風險，航空公司除了應保持口罩、乳膠手套、護目鏡及防護衣的充足供應，本會建議航空公司提供一線同仁能隨身攜帶之消毒噴霧或酒精，讓同仁能隨時使用。

對於機場地勤、機組人員等高接觸風險人員，政府應加速疫苗的施打，並確保對航空業第一線從業人員的疫苗供應量，以降低一線人員面對疫情的壓力與恐懼。

工會指出，希望本次事件帶來的不只是恐慌與指責，而是更多的檢討與改進，讓一線同仁能免於後顧之憂，共同面對COVID-19帶來的各種挑戰。