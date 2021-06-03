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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民間捐疫苗卡關　周志浩稱「嚴防掮客騙子」：會確保企業心意傳達

▲▼0509記者會,陳時中,莊人祥,周志浩。（圖／中央疫情指揮中心提供）

▲疾管署長周志浩。（圖／中央疫情指揮中心提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，國內爆發疫苗荒。近來有不少民間企業或宗教團體如鴻海、佛光山等，紛紛表態有意協助爭取疫苗，但都被中央以文件不符卡關。對此，疾管署長周志浩說，疫苗在國際上非常搶手，「掮客、騙子真的非常多」，政府會把相關經驗與企業分享，並協助釐清問題。

行政院3日舉行例行院會。在提問階段，有記者問到，國際疫苗廠只跟國家簽約，政府如何幫助企業購買？藥事法有規定，可以專案核准疫苗進口，讓民間可以自己買疫苗，為何政府一定要要求繳交8大文件？

針對如何協助企業取得購買接洽疫苗，疾管署長周志浩表示，疫苗在國際上非常搶手，「掮客、騙子真的非常多」，是不是買到適當的疫苗，這部份我們會把我們的經驗，提供給有意協助政府取得疫苗的企業，同時對企業所要申請的文件，不清楚的地方政府會仔細協助釐清。

至於為什麼還要求企業繳交文件？周志浩解釋，是為了確保企業千辛萬苦取得的疫苗，是來源可靠，品質、輸送過程都是獲得確保的，讓國人安心接種，讓企業真正的心意可以達到。

而國產疫苗的試驗階段進度相關爭議，周志浩說，國家有依照制度嚴格把關，也有嚴格的專家委員會做審查，「絕對是以疫苗的安全有效作為最後依歸，不管是進口、國產，標準、要求是一樣的，一定是以安全有效為基準」

至於疫苗來台期程，周志浩說，若有確定疫苗來台的時間點的話，會用最快時間跟國人報告。

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