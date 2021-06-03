大規模接種！鄭文燦「體育館、棒球場」當接種站…拚每周1.8萬人次

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

本土新冠肺炎疫情嚴峻！中央疫情指揮中心2日宣布大規模接種辦法，預計6月至8月間，疫苗若足夠的話，每星期將完成100萬劑疫苗接種。對此，桃園市長鄭文燦指出，桃園一周要完成10萬劑，接種站除了原先的醫院、衛生所、診所等3處所，再新增社區接種站，外展的接種站，以及大型接種站。

針對疫苗施打計畫，鄭文燦透露，桃園的疫苗快要打完了，將盡量爭取中央配賦足夠的疫苗，擴大施打計畫，主要的是桃園除了醫護人員站在第一線外，包括警消衛環長照機構等第一線防疫人員也非常重要，另外，還有機場以及民航業的服務人員，故疫苗數量仍然需要擴大。

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針對中央所宣布的疫苗大規模接種計畫，鄭文燦指出，桃園的部分1週要完成10萬劑，原先就有醫院、衛生所跟診所3個類型流感接種，原來的健保系統就可以支持，另外再增加了社區接種站、外展的接種站、大型接種站。

鄭文燦說明，社區接種站原則上將會用天幕球場加上學校風雨球場作為優先，讓社區接種站可以擴大，六都指標是能夠達到50場次，桃園應該會超過這個場次；外展的接種站以工業區為主，包括經濟部開發的7大工業區，以及民營、市府開發的工業區；大型接種站則以體育館或棒球場為主，原則上桃園會至少規劃2個大型接種站，每週可以完成1.8萬人次為目標。