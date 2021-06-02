張榮味出來了！雲林地檢署證實5／31假釋　張麗善：他受苦受委屈

▲張榮味（左，著白襯衫）遭判8年定讞，2018年7月10日於雲林地案監獄入監服刑，已在2021年5月31日出監。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

前雲林縣長張榮味因林內鄉焚化廠索賄案被判刑8年，法務部矯正署上月已核准假釋申請，雲林地檢署今天表示，張榮味已在5月31日出監，並於昨天以書面方式向雲林地檢署執行科報到，現轉觀護人執行保護管束。雲林縣長張麗善表示，兄長回來當然很開心，覺得他這段時間受苦也受委屈，可以重新調整他的腳步。

前雲林縣長張榮味涉林內焚化廠索賄案，全案纏訟14年於2018年判刑8年、褫奪公權4年確定，並於同年7月10日報到入監服刑，服刑期間因表現良好，矯正署已於上月核准張榮味假釋，台南高分檢署並向台南高分院聲請付保護管束獲准。

▲雲林縣長張麗善表示，兄長回來當然很開心，覺得他這段時間受苦也受委屈，子女的婚姻也圓滿，人生到現在，其實是很心酸當中有一點小滿足。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署指出，張榮味已在前天出監返家，原本應本在昨天親自到地檢署執行科報到，但因疫情關係改以書面方式完成報到，現轉觀護人執行保護管束。雲林地檢署表示，受保護管束人應親自向觀護人報到，因疫情關係，改為視訊報到，觀護人會再以公文或電話通知視訊時間。

雲林縣長張麗善表示，兄長回來當然很開心，覺得他這段時間受苦也受委屈，總歸是執行完畢了，可以重新調整他的腳步、心情放輕鬆放開朗。子女的婚姻也圓滿，多了媳婦、女婿，人生也到現在，其實是很心酸當中有一點小滿足，也可以含飴弄孫。

▲前立法委員張嘉郡表示，爸爸張榮味服刑期間，練就一手好書法，家人感覺張榮味皮膚變黑了，肌肉更為結實，感謝外界的關心。（圖／張嘉郡提供）

縣長張麗善說，兄長回來非常低調，尤其疫情當中，南來北往朋友很多，第一是避免群聚也避免移動，他與朋友間現在都用視訊、電話來聯絡，是非常遵守防疫的好公民。

張榮味女兒前立法委員張嘉郡表示，爸爸張榮味服刑期間，練就一手好書法，而她與弟弟張鎔麒先後登記結婚，爸爸現在很享受天倫之樂，更希望子女能增產報國，讓他含飴弄孫，家人感覺張榮味皮膚變黑了，肌肉更為結實，當天下午家人準備豬腳麵線和淨水為他去晦氣，回家2天來，父親的身體狀況一切健康安好，感謝外界的關心。

▲林內焚化廠現況。（圖／記者蔡佩旻攝）





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