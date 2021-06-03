111考招日程「維持原方案」　6月上旬甄選結束、7月初辦分科測驗

▲招聯會表示，考招日程維持6月上旬甄選結束，7月初辦理分科測驗（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

大學招聯會今（3日）指出，日前召開常委會討論111考招日程，會議中多數常委學校認為106年公布的111大學多元入學方案，當時凝聚各界共識才完成方案，已公布多年，各方皆應共同遵守，不宜輕率改變，因此考招日程仍維持6月上旬甄選結束，7月初辦理分科測驗，授權教育部參酌高中作業情形予以彈性調整。

招聯會表示，為此大學端已將申請入學自106年起延後1個月，高中端則提前期末考約10天，因此決議依原公告方案所擬定的最遲於6月10日前甄選入學放榜、7月10日前完成分科測驗、8月10日考試分發入學放榜的考招日程為基準。考生提供大學申請入學的審查資料，包含5學期之修課紀錄及6學期課程學習成果及多元表現，由中央學習歷程資料庫傳送至甄選會，第6學期之修課紀錄則由各高中以PDF檔傳送至甄選會，甄選會彙整後分送各校系審查。

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▲戴念華說，分發入學的測驗與放榜時程不需改變，皆由教育部公布確定日期。（圖／大學招聯會提供）

招聯會執行秘書戴念華表示，因教育部主張高中需要在111年申請入學有較多作業溝通時間，同意授權111年申請入學放榜日期酌予彈性調整空間，而分發入學的測驗與放榜時程不需改變，皆由教育部公布確定日期，112年起各考招日程回歸原公布之大學多元入學方案時程辦理。

另外，依106公布111考招方案，於分發入學管道，應至少採計1科分科測驗成績，惟音樂術科校系陳情相關師生準備不及，常委會也同意111年音樂術科校系暫不須採計7科 分科測驗之考科，112年起依原公布方案實施。