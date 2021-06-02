女大生痛訴當地下情人「染皰疹」　輔大教授遭解聘告教育部敗訴

▲女大生控訴淪教授地下情人，教授在被輔大解聘後，提告教育部，法院判他敗訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者羅志華／台北報導

一名女子於2019年2月間，在《Dcard》論壇痛訴在輔仁大學4年級時，修課認識沈姓教授，進一步交往下，卻發現對方疑似還與其他女性發生關係，期間她的下體也感染皰疹，這段關係畢業又維持3年後，才知教授早有正牌女友；沈姓教授後遭輔大解聘，認為教育部未盡監督權責就核准提告，台北高等行政法院判他敗訴。

女大生在Dcard痛訴，與教授交往期間，發現對方家中有其他女性用品，質疑教授不只一位性伴侶，後來她雖得到皰疹，卻也在教授否認、安撫下沒追究，不料畢業持續交往下，卻偶然發現對方有論及婚嫁的女友，害她情緒崩潰下憂鬱症復發。

事件曝光後，輔大性平會調查後認為，沈姓教授在女大生就學期間，多次與對方發生性關係，違反教師專業倫理，而輔大也參考性平會建議，解聘沈姓教授、於4年內不得聘任為教師，教育部同意照辦。

沈男主張，他與女子是正常交往，過程中也沒違反對方意願，就算違反倫理，情節也不算太重，而雖然處置結果只有4年不得聘任，但實際上根本已是將他封殺、已違反比例原則，且在他經性平會調查無性侵嫌疑後，輔大已無理由停聘，認為教育部未盡到監督責任。

教育部認為，性平會調查的結果，經各級教評會確認，輔大循性平會建議處置有理，且沈男教課內容包含專業倫理，自己卻明知故犯，這樣的處分相當合理。

法院認為，輔大對沈男的處置，全程符合相關規定，而沈男雖稱這項結果，等於讓他被封殺，但處置僅4年不得聘任，4年後就算沒人要用他，也不是這項處置效力所造成的，判沈男敗訴。

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