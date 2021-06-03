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缺BNT原廠授權書？郭台銘將釐清　她爆：衛福部根本沒規定

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘擬買500萬劑 BNT 疫苗，透過鴻海公司以及永齡基金會遞件給衛福部食藥署，但中央疫情指揮中心指揮官陳時中2日表示，還缺原廠授權書。對此，郭台銘辦公室回應，等釐清資訊再向外界回應；台北市議員游淑慧則爆料，衛福部根本沒規定要有授權書

▲郭台銘出席第三屆鴻海獎學鯨頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

郭台銘在團隊遞交採購疫苗的申請文件後，透過臉書表示，「疫苗採購不是上街買菜」，在這個艱難的時刻，團結是逆境的解藥，請所有人都放下心中糾結；面臨全球都在搶疫苗的情況下，全力配合政府的相關考量。

不過，陳時中指出，永齡基金會的申請資料，算是比較完全，唯一就是沒有看到原廠授權書，也會協助辦理；他進一步表示，要求疫苗原廠授權書主要是代表原廠有東西要賣給人家，就是這樣簡單的一件事情，目前探詢很多疫苗廠，主要是跟中央政府往來。

對此，永齡基金會執行長劉宥彤回應，「等釐清資訊再向外界回應」。

關於BNT授權書的爭議，游淑慧則指出，買方需要的是保證書、說明書，而不是授權書，法律沒有的規定，陳時中任意天外飛來要求，「這不是刁難，什麼叫刁難？」

游淑慧表示，郭台銘是要幫忙買疫苗捐給台灣， 是買方，應該取得的是原廠的保證書或說明書，又不是要當藥品代理商，何需要取得原廠授權書？

游淑慧說，另外，衛福部自己在2016年9月8日制訂了「特定藥物專案核准製造及輸入辦法」，關於在緊急公共衛生情事之需要時，可以申請核准製造或輸入之藥物，哪裡有規定要授權書的？

她抨擊，公務員依法行政是天職，但陳時中把指揮官做成跟皇帝一樣大，隨意更改法律的規定，任意拆除地方政府的快篩站，「台灣的衛福部長刁難台灣的救命疫苗，國際笑話！」

▼鴻海公司與永齡基金會對於專案申請疫苗進口一事，已完成主管機關所需8項內容，備齊公文與文件。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲▼鴻海公司與永齡基金會對於專案申請疫苗進口一事，已完成主管機關所需八項內容，備齊公文與文件。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲▼鴻海公司與永齡基金會對於專案申請疫苗進口一事，已完成主管機關所需八項內容，備齊公文與文件。（圖／郭台銘辦公室提供）

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