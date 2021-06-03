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全台僅2件！郭台銘設計「全島一命」POLO衫曝　親解粉白2色意義

記者陳俊宏／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘在臉書高喊「台灣，全島一命」，呼籲國人要團結對抗疫情，而這貼文中夫人曾馨瑩穿的「全島一命」POLO衫，意外掀起熱烈討論。根據了解，這衣服其實是郭台銘親自構思的，而且是限量的非賣品，全台灣只有兩件，其中一件在鏡頭前曝光。

郭台銘1日在臉書說，從「全島一命」到「全島一心」，團結是逆境的解藥，他請太太曾馨瑩代表自己，也請鴻海基金會汪用和女士代表鴻海公司一同去送件（專案申請疫苗文件），馨瑩的粉色上衣「全島一命」，代表著全台灣人柔軟的心；基金會執行長劉宥彤的白色上衣「全島一命」，代表著全體國人對第一線醫護人員致敬。

▲▼鴻海公司與永齡基金會對於專案申請疫苗進口一事，已完成主管機關所需八項內容，備齊公文與文件。（圖／郭台銘辦公室提供）

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▲▼郭台銘太太曾馨瑩穿著粉色「全島一命」POLO衫。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲▼鴻海公司與永齡基金會對於專案申請疫苗進口一事，已完成主管機關所需八項內容，備齊公文與文件。（圖／郭台銘辦公室提供）

郭台銘表示，在這個艱難的時刻，「我想把『全島一命』改成『全島一心』，團結是逆境的解藥，請所有人都放下心中糾結。」郭董臉書貼文底下，則湧入網友瘋問哪裡可以買到POLO衫。

《東森新聞》報導，這兩件「全島一命」POLO衫是永齡基金會所推出，且由郭台銘親自設計，「全島一命」四個字是他命名，而毛筆字更是郭董御用刺繡師，比照郭董字跡，把纖細流暢的筆觸幾乎百分之百還原。

而鴻海集團也推出「齊心抗疫」的白襯衫，左邊寫「齊心抗疫」，右邊領口則繡上大大的鴻海LOGO「H」，也一樣獲得網友詢問度，但這同樣是限量非賣品。

▼永齡基金會執行長劉宥彤穿著「全島一命」白色POLO衫。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲▼鴻海公司與永齡基金會對於專案申請疫苗進口一事，已完成主管機關所需八項內容，備齊公文與文件。（圖／郭台銘辦公室提供）

▼「全島一命」POLO衫全台僅兩件。（圖／翻攝郭台銘臉書）

全台僅2件！　郭台銘親設計「全島一命」POLO衫曝光。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▼「全島一命」四個字由郭台銘親自命名，而毛筆字更是郭董御用刺繡師，比照郭董字跡還原。（圖／東森新聞）

全台僅2件！　郭台銘親設計「全島一命」POLO衫曝光。（圖／東森新聞）

▼鴻海集團推出「齊心抗疫」的白襯衫，右邊領口則繡上大大的鴻海LOGO「H」。（圖／東森新聞）

全台僅2件！　郭台銘親設計「全島一命」POLO衫曝光。（圖／東森新聞）

ET快訊
瓜地馬拉總統「對中國疫苗沒興趣」　支持台灣不和中建交

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