嬌生疫苗只和政府談！佛光山今中午公布結果　慈濟拚7月運抵台

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎疫苗短缺，除了鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向政府申請採購疫苗外，國內兩大宗教團體佛光山、慈濟也相繼表示願意協助洽購。但嬌生藥廠發表聲明強調「只與政府機構協商相關事宜」，對此，國際佛光會中華總會長趙怡回應，首先還是希望嬌生能把疫苗賣到台灣，其次則是「我們願意出藥錢」；另外，關於雙方的洽談結果，也將在今日（3日）中午會公布。

▲嬌生疫苗。（圖／路透）

鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘1日表明要採購德國BNT疫苗500萬劑，但中央流行疫情中心指揮官陳時中表示，資料算是很齊全，就是沒有看到原廠授權書。而對於民間自購疫苗一事，陳時中日前曾給出2大原則，疫苗採購須由政府與原廠簽約，並由中央統籌分配。

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除了永齡基金會外，佛光山、慈濟也相繼表態願意協助洽購。然而，國際佛光會提議進口50萬劑嬌生疫苗，嬌生公司隨後卻發表聲明強調，只與政府機構協商相關事宜。

▲趙怡。（圖／政大提供）

●佛光會洽購50萬劑疫苗 「起個頭，讓政府來對接」

對此，國際佛光會中華總會總會長趙怡2日接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，有聽說這個消息，後續會再與相關人員討論與嬌生公司接觸的情況，畢竟本來會向政府申請許可證去進口疫苗，就是希望「起個頭，讓政府來對接」，後續動作還是要政府來做，因為不管是簽約後的疫苗運輸、檢驗、分配都需要政府接手，「畢竟我們也不是專業的機構、藥廠」。

趙怡說明佛光山的立場，第一是希望嬌生公司能夠把疫苗賣到台灣，這就是一開始的原意，「我們去跟他們接頭，想突破、率先跟嬌生公司的決策單位溝通，希望讓疫苗來台灣」；第二則是「我們願意出藥錢」，透露佛光會會員自發性捐款。而關於與嬌生公司洽談的結果，將在美國時間週三下午，也就是台灣時間週四（3日）中午公布。

▲慈濟捐贈防疫物資。（圖／屏東縣政府提供）

●慈濟鎖定2藥廠 力拚7月疫苗運抵台灣

另外，同樣有意提案申請購買疫苗的慈濟，初步鎖定兩大藥廠莫德納、嬌生。證嚴上人十分擔心國內疫情，因此透過慈濟美國總會向美國政府表達，希望能獲得更多疫苗採買的空間。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮也表示，「一些認識的朋友，包含大藥廠，也有一些管道，只要都在美國這邊，到底有多少，就看政府的需求。」

現階段慈濟正透過國外分會與原廠接洽中，力拚7月能將疫苗運抵台灣。不過，由於慈濟尚未向政府提出相關申請，若接洽成功，會再發文給指揮中心。