疫苗藥廠「只跟中央接洽」！律師分析3關鍵：被告就飽了

▲為何疫苗只能由中央簽約，話題近日爭論不休。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

近日捐贈疫苗的話題延燒，指揮中心提醒「要由中央政府向原廠簽約採購」，引起許多討論。對此，律師林智群2日表示，之所以會要求，是因為無論是緊急授權、司法豁免，或是大規模賠償的責任，都只有政府能夠處理、負責，否則產品出問題，「藥廠光被告，就飽了，還可能倒閉。」

林智群在臉書上分析，無論是輝瑞、莫德納或是嬌生疫苗，都還不算完成品，以一般藥品研發的時間來看，通常是8到12年，甚至是更久，也不保證能成功，直到三期實驗結束，主管機關完全核准，才會進入市場，一旦發生問題，主管機關將要求下市。

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而目前全球爆發突發性公衛事件，實在管不了那麼多，藥廠也只能在緊急的狀況下，趕緊研製疫苗，政府也知道，但真的事態緊急，只能匆促上陣，「政府只能給緊急授權，讓他們生產，給人民施打。」

▼近期疫苗話題延燒，持續不少時間。（圖／記者李毓康攝）



林智群指出，未完成品進入市場後，可能產生問題，若真的發生狀況，「藥廠光被告，就飽了，還可能倒閉」，因此廠商也會害怕，加上疫苗是在急就章的狀況下完成，未來還有修正空間，「在正常情況下，這種東西根本不應該進入市場的」，就算是保險公司，也不會接受投保產品責任險。

林智群提到，這時政府就會跳出來，給予藥廠「司法豁免」，若人民出了意外，就由政府出來負責。

而無論是緊急授權、司法豁免，或是大規模賠償責任，都只有政府能處理、負責，因此藥廠只與中央政府打交道，中央負最終責任，「因為他們在跟藥廠交易時，已經承諾要承擔藥廠原本應該承擔的責任了。」

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