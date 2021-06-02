蔡英文不捨雙和醫院醫護遭確診者砍傷　親自打電話致歉

▲蔡英文2日晚間與雙和醫院遭砍傷護理師通話。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

國內本土疫情驟升，第一線醫護、警消守護家園奔波勞碌，新北雙和醫院去發生一名洪姓確診男持刀砍傷3名醫護，有人神經與肌腱斷裂，有人則受背部穿刺傷。對此，總統蔡英文2日晚間表示，感到很心疼不捨；而對於稍早透過電話與受傷護理師對話一事，蔡英文則說，在電話中，她謝謝兩位護理師投入第一線防疫工作，也對他們受傷表達歉意。

「前天發生護理師被確診者攻擊事件，相信大家跟我一樣，感到很心疼不捨。」蔡英文臉書表示，今天開完視訊會議後，她特別拜託開完記者會的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，幫忙代她前往探視受傷還在住院的兩位年輕護理師。

蔡英文說，主要是因為防疫期間，為了減少影響醫療院所防疫工作，她就避免前往，改用電話向他們瞭解接受治療的情況；而在電話中，她謝謝兩位護理師投入第一線防疫工作，也對他們受傷表達歉意。

蔡英文強調，醫護人員為了全國民眾的健康奮戰，保護醫護人員的職場和人身安全，政府責無旁貸，也是最優先的責任，任何攻擊醫護的暴力事件，一定會依法嚴辦；同時，政府也會強化目前的警政和醫療單位的聯繫，並且特別加強醫療機構的安全以及秩序維護。

蔡英文指出，所有因公染疫或受傷的醫護、警消、防疫人員，除了應有的慰問金和相關保險給付，政府也一定會提供最妥善的照顧。醫護人員為防疫拚搏，政府更應該落實防疫，減輕醫護的負擔。「全民挺醫護，我們繼續一起加油！」

雙和醫院洪姓確診男子日前不滿遭隔離數日，情緒失控、手持水果刀朝著醫護人員揮砍，導致3名醫護人員受傷，院內頓時血跡斑；對於3位同仁的傷勢，院方指出，一位護理同仁腹部割裂傷，治療後已返家休養；一位護理同仁背部穿刺傷，經緊急手術後，病況穩定，目前住院休養中。

另外一位護理同仁右手食指及中指的神經與肌腱斷裂，也在一小時內進行顯微手術修補，神經及肌腱均順利完成接合，術後也將進行除疤治療，目前積極復健治療中，預計復健治療可能需要6個月，預後仍需視復健狀況才能評估手部功能狀況。