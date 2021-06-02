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文化大學314人完成採檢！14名快篩陽性　陽性率達4.46％

▲▼文大學生宿舍染疫北市府機動快篩部隊篩檢。（圖／記者宋良義攝）

▲文大學生宿舍染疫，北市府成立機動快篩部隊進行篩檢。（圖／記者宋良義攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

文化大學1日公布新增4名學生確診，4人皆住在男生宿舍大倫館，但非同寢室友，2日由台北市政府新成立的「快篩機動隊」進行快篩檢測。台北市副市長黃珊珊2日晚間受訪時表示，一共篩檢314人，14人快篩陽性，陽性率為4.46％。

黃珊珊日前於臉書表示，1日起成立快篩機動隊，由聯合醫院領軍，取了響亮的名字叫「剝皮寮快篩特攻隊1號」，之後還會有2號、3號，目的是到最需要快篩的熱區。不過，面對文化大學出現疫情，快篩機動部隊2日首度出勤前往文大，北市府出動30餘人出動篩檢，篩檢時間為上午9時30分至下午4時30分，黃珊珊也於中午11時30分左右到場視察。

黃珊珊當時提及，此次是北市第一次被大學求助，剛好他們1日成立快篩機動隊，由於在剝皮寮的快篩人數越來越少，所以他們覺得應該走出去，原本想在萬華地區，但文大發生確診案例，所以成軍後抵達文大，希望能透過此經驗精確抓到感染源，會比大海撈針有效，加上學校可能無法做到後勤支援，快篩不是簡單的事情，還需要檢體送驗、醫院後端支援，以及若驗到快篩陽性者得送入專責防疫旅館，這部分市府系統較完整。

到了晚間，黃珊珊受訪時表示，文化大學的行動快篩站2日共快篩314位學生，有13位在快篩站呈現陽性，有1位因有症狀，所以送至陽明醫院急診室快篩後陽性。

根據北市府統計，207人於文化大學快篩，106人前往剝皮寮快篩站，1人赴聯合醫院陽明院區，人數總計314人，快篩陽性14人，陽性率4.46％。

▲▼文大學生宿舍染疫北市府機動快篩部隊篩檢。（圖／記者宋良義攝）

▲▼文大學生宿舍染疫北市府機動快篩部隊篩檢。（圖／記者宋良義攝）

▲▼文大學生宿舍染疫北市府機動快篩部隊篩檢。（圖／記者宋良義攝）

▲▼文大學生宿舍染疫北市府機動快篩部隊篩檢，黃珊珊視察。（圖／記者宋良義攝）

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