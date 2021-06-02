申請EUA關鍵是三期試驗期中報告　國民黨：蔡政府怎麼聽不懂呢？

▲輝瑞/BNT疫苗及莫德納疫苗。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

國產疫苗爭議不斷，民進黨主張各國疫苗均未完成三期就緊急使用授權通過（EUA），而國產疫苗一、二期臨床試驗人數擴大，可以算是一個二、三期延續計畫，以這樣規模大致上二期做的是安全性，若通過，安全性就不會有問題，然而此說法已被許多專家打臉。對此，國民黨發言人兼國際事務部副主任何志勇表示，民眾關心的是三期測試，蔡政府怎麼聽不懂呢？

何志勇指出，這幾天以來，不少民進黨人群起在新冠疫苗第二期臨床測試的受試人數上大做文章，試圖轉移國人對國產疫苗 恐不經第三期測試就申請EUA施打的疑慮。

何志勇表示，當輿論質疑民進黨政府，是否會比照世界主要新冠疫苗製造商，至少在完成第三期試驗的「期中報告」（interim report）後，申請緊急授權並在審核後先行上市，民進黨政府應該清楚和民眾答覆說：「是」或「不是」，而非東扯西扯，企圖誤導民眾國外的疫苗沒有完成第三期測試也能上市；再強調一次，關鍵字是「期中報告」。

何志勇指出，根據美國食品暨藥物管理局（FDA），申請EUA的基本要求是，必須進入人體臨床測試第三期，並且要超過3000份接種疫苗的有效樣本，但其中並不包括施打沒有療效的安慰劑拿來當對照組的樣本數。

何志勇強調，所以在美國，若要申請EUA，一定是做完第二期並已經進入第三期，而且有足夠的樣本數和成果。「白紙黑字，民進黨人豈會不知道呢？除非台灣要另立標準跟世界對抗？但此事攸關人命，政府跟民進黨不可以就這樣想糊弄過關」。

何志勇說，民進黨「大內宣」已經破功，百姓的眼睛是雪亮的，台灣社會亟需的是一個負責任，願意把國內百姓健康性命視為最優先考量的政府，也要多一點彈性、願意成人之美，全力協助民間捐贈國外疫苗，解燃眉之急。現在是非常時刻，拜託真的不要再搞政治口水了。

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