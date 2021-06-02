擔心傳染病毒...「超暖北北」讓醫師淚崩了：等出去我再吃飯

▲有醫師分享，病房中的一名「超暖北北」讓他相當感動。（圖／「J個醫生」提供）

網搜小組／閔文昱報導

本土疫情嚴峻，確診及隔離、檢疫、採檢人數攀升，其中，許多年長者因未有戴口罩習慣，被認為是防疫破口。對此，有醫生在臉書分享另類案例，一名住在急診負壓病房的伯伯，時時刻刻都在顧慮著醫護人員的健康安全，暖心的舉動也讓他感動哭，「有可怕的北北，也有超暖男北北」。

急診科住院醫師「J個醫生」在臉書分享，他在2日拿早餐跟口服藥給一名住在急診負壓病房的伯伯後，就開始在調整點滴藥物、氧氣設備、量測患者體溫心跳血壓等，結果卻突然發現，伯伯一直遲遲不動筷子，一問之下才發現，對方是擔心會將病毒傳染給他，於是決定「等他出去再吃」，讓他相當感動。

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▲疫情嚴峻，原PO表示，並不是所有病人都會替醫護人員著想。（示意圖／資料照，下同）

醫師表示，伯伯因為帶著NRM（Non Rebreathing Mask 非再呼吸型面罩），所以無法好好戴上一般口罩，在詢問對方問題時，都是以點頭搖頭當作回答，讓他以為伯伯比較冷漠，「想不到是伯伯因為怕把病毒噴出來傳染給我，是他的用心。」暖心的舉動也讓他淚崩，「感動嗚嗚，很多病人完全不會替醫護人員著想，伯伯一定會健康好起來的。」

醫師指出，他在病室的時候，就有感覺到伯伯很想咳嗽，但似乎一直努力憋住不咳，等他一回到病房的前室並關上隔離門後，果然就聽到伯伯狂咳，讓他直呼，「真的是大暖男，感動要哭了嗚嗚。」

醫師也在文末附上「在前線戰鬥的天使們的英姿」，並感嘆，「台灣要倒下的時候，我們醫護來撐；醫護倒下的時候，社會大眾能不能來撐住我們。」貼文曝光後，許多網友也紛紛留言打氣，「希望病人也撐下去，撐到康復，生病是不得已，大家都有家庭，加油」、「我家也一個一起戰鬥疫情，非常謝謝醫護們」。

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