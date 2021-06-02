民進黨立委籲金管會開放線上股東會　開會通知改採e化辦理

▲因應防疫緣故，金管會宣布，今年公開公司股東會延後至7月、8月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者林銘翰／台北報導

每年5、6月是上市櫃公司股東常會旺季，今年因為新冠肺炎疫情嚴重、全國防疫升至三級，金管會配合防疫作為，公告暫停所有股東會召開，並延後辦理。對此，民進黨立委沈發惠、林楚茵、鍾佳濱等人皆呼籲，金管會應加速研議鬆綁法規，有條件開放公開發行公司可採取線上股東會。

金管會於今年5月20日公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」並提出具體作法，明定今年公開發行公司之股東會6月30日前暫停召開，延至7月1日至8月31日之間舉行；上市櫃公司亦已配合金管會防疫新規定，紛紛公告6月間暫停召開今年度股東會。

沈發惠指出，世界上主要經濟體之上市公司，都已經可採取「線上股東會」或線上與實體並行之方式，唯獨台灣仍受限於《公司法》第172-2條限制。

沈發惠呼籲，主管機關應加速研議鬆綁法規，有條件開放「公開發行公司可採取線上股東會」之形式，以落實防疫或發生其他不可抗力之天災事變時，企業維持正常運作之需求。

林楚茵則表示，金管會日前雖已宣布暫緩舉辦股東會，但不只股東會紀念品的發放人潮恐成疫情破口，在公司治理面上，更因無法舉辦股東會，許多重大決議無法被授權與執行。

林楚茵認為，金管會應適度放寬《公司法》第172-2條規定，使企業可以舉辦「視訊股東會」，如此才可在疫情期間，企業有更靈活的方式運作，並能一齊努力對抗疫情。

鍾佳濱也說，在特定股東權利受限制的前提下，應適度放寬《公司法》第172-2條規定，讓公開發行公司股東也能透過視訊方式參與股東會。

此外，針對金管會公布之股東會延期具體措施，硬性規定必須用明信片或簡便郵件寄發新的開會通知給股東，沈發惠則表示，如此規定既不符節能減碳，亦無助於防疫，他要求金管會應儘快研議，改採e化或線上通知之形式。

沈發惠指出，依據證交所資訊，從5月24日到6月30日共計1930家公發公司延後召開股東會，以寄發明信片為例，郵資每封5元（不含人工及列印費用），寄發一份總計成本約7至8元，尤其大型上市公司股東動輒數十萬人之譜，實在不符合節能減碳效益。

沈發惠說明，指揮中心早已訂出企業持續營運指引，近期包括股務人員、郵遞人員，難免都受到分流上班影響，或有人力吃緊的情形，若執意規定採取寄發明信片或郵簡通知，不免勞師動眾，增加人與人接觸機會，此舉亦無益於整體防疫之需求。

沈發惠強調，只要能達到通知股東的法定要求，保障股東的基本權益，應該沒有「非紙不可」的道理，建議金管會應檢討寄發紙本股東會通知之規定，並研議改採e化及線上通知的形式。

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