2員工染疫！家樂福桂林店190人篩檢結果出爐　明上午恢復營業

▲家樂福桂林店2員工染疫。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，尤其雙北地區為重災區，位於萬華區的家樂福桂林店5月28日為配合政府暫停營業，業者今（2）日證實原因為2員工遭染疫家人傳染確診，賣場緊急停業消毒1周，店內所有員工共190人也進行快篩，所幸95%快篩陰性，僅有5％未通過者尚待PCR檢測。桂林店則預計明上午11時恢復營業。

家樂福桂林店上周五（5月29日）於臉書粉專貼出公告表示「本店配合政府單位指示暫停營業，待政府單位批准許可營業時會再行公告。」貼文一出不少人擔憂是否有確診足跡到過。對此，業者稍早證實桂林店閉店1周原因為有2名員工確診，再加上考量該分店屬於高風險熱區，故閉店進行店內外環境醫療等級病蟲害大消毒。

據悉，家樂福桂林店有2名員工確診，原因是被染疫家人傳染，目前也正在隔離當中，而收到員工染疫消息後，業者即刻安排全店190名員工快篩疫檢，目前95%皆沒問題，僅剩4至5%員工仍在防疫旅館等待PCR檢測出爐。家樂福桂林店也將在明（3）日上午11時恢復營業，當日營業至晚間11時，4日起無論平假日則由上午8時營業至晚上11時。

除外，業者也釋出意願表示，願意配合政府提供設立疫苗接種站，目前家樂福量販、超市各66間，頂好196間，總店數300多間。